جماهير يونايتد تختار دي خيا نجماً للشهر

اختير الحارس الإسباني ديفيد دي خيا اليوم السبت كأفضل لاعب خلال شهر نوفمبر في مانشستر يونايتد للمرة السابعة، بحسب ما ذكره النادي على موقعه الإلكتروني.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية، أن دي خيا (24 عاما) قد حصل على جائزة اللاعب الأبرز في النادي شهر أكتوبر الماضي، وتعد هذه المرة الثانية التي يفوز بها في شهرين متتالين منذ انضمامه إلى "الشياطين الحمر".

وكان دي خيا أبرز لاعبي المان يونايتد في مبارياته أمام مانشستر سيتي (0-1) وأرسنال (2-1)، فيما لم تستقبل شباكه أهدافا في مباراتي كريستال بالاس (1-0) وهال سيتي (3-0).

ومنذ وصوله للفريق في صيف 2011 نال دي خيا على جائزة أفضل لاعب في التصنيف الشهري سبع مرات، متفوقاً على باقي لاعبي الشياطين الحمر.

وتفوق دي خيا في التصويت الذي جرى على الموقع الإلكتروني للمان يونايتد، على المهاجم الإنجليزي واين روني ولاعب الوسط البلجيكي مروان فيلايني.

وتعليقا على فوزه بالجائزة، قال مواطن دي خيا وزميله في الفريق خوان ماتا، إنه "حارس رائع".

وأكد "أتذكر مباراة إيفرتون (في أكتوبر) لقد حقق لنا الفوز. كما قدم أداء رائعا أمام أرسنال ومانشستر سيتي. إنه حارس رائع. هو يمر بفترة جيدة. الحراس الجيدون يبرزون حقا عندما تحتاجهم ودي خيا هكذا".