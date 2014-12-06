مليونا يورو ثمن حذاء غوتزه المونديالي

ذكرت جمعية "قلب للأطفال" المختصة بالمزادات الخيرية، أن الحذاء الذي سجل به ماريو غوتزه هدف الفوز لألمانيا في مرمى الارجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم 2014 في البرازيل، بيع بمبلغ 2 مليون يورو.

وصرح غوتزه (22 عاما)، لاعب وسط بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، لصحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار: "مليونا دولار، مبلغ ضخم. الشيء الجيد هو أنه من أجل قضية جيدة وليس فقط ثمن حذاء".

وأضاف اللاعب: "إنه في حال مشابهة لتلك التي كان عليها عندما تركت ملعب ريو دي جانيرو، هناك كثير من العشب في أسفله".

وكان غوتزه سجل الهدف الوحيد بالقدم اليسرى في الدقيقة 113 مانحا ألمانيا اللقب الرابع في كأس العالم.