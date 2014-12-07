مورينيو يشتكي من جامعي "الكرات" بملعب نيوكاسل

هنأ جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق تشيلسي منافسه نيوكاسل بعدما فاز عليه أمس السبت 2-1 في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما اشتكى البرتغالي من جامعي الكرات بعدما سجل الغاني بابيس سيسي هدف الفوز لفريقه على ملعب سانت جمس بارك.

وقال مورينيو بعد المباراة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "خلقنا فرصاً عدة في المباراة، ولكن لم يحالفنا الحظ. قدمنا ما لدينا ولكنهم سجلوا وكان الحظ في جانبهم، وكرة القدم هكذا. لا يسعني إلا تهنئة نيوكاسل".

وتعتبر الخسارة الأولى لفرقة لندن الزرقاء هذا الموسم بعد اكتساح كبير لجميع الأندية المنافسة واحتلال صدارة الترتيب بـ36 نقطة.

وبسؤال مورينيو عن احتساب الحكم ست دقائق وقت بدل ضائع، قال: "كان بوسعه احتساب 20 دقيقة، والوضع لم يكن ليتغير، مرت أشياء خارج الملعب لم يتمكن الحكم من السيطرة عليها".

وتابع: "لا يمكن معاقبة جامعي الكرات الذين يختفون عندما سجل نيوكاسل الهدف الثاني، أو الذي يرمي بكرة إلى الملعب لكي تكون هناك كرتان على أرض الملعب".