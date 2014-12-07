هاتريك ميسي يسقط إسبانيول بموقعة كتالونيا

المصدر: مدريد - أ ف ب

تابع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه في الآونة الأخيرة وسجل هاتريك قاد به فريقه برشلونة إلى فوز ساحق على جاره إسبانيول 5-1 اليوم الأحد على ملعب "كامب نو" في برشلونة وأمام 76 ألف متفرج في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ميسي الأهداف الثلاثة في الدقائق 45+1 و50 و81 رافعا رصيده إلى 13 هدفا هذا الموسم والـ256 في الليغا.

وهو الهاتريك الـ21 لميسي والثالث في المباريات الأربع الأخيرة والثاني على التوالي في الليغا بعد الأول في مرمى إشبيلية (5-1 أيضا)، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها هذا الإنجاز على ملعب كامب نو منذ مايو 2012، وقتها ثلاثية في مرمى ملقة وسوبر هاتريك في مرمى إسبانيول.

ورد ميسي على مهاجم ريال مدريد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان سجل هاتريك أمس السبت في مرمى ملقة (3-صفر).

وسجل جيرار بيكيه (53) وبدرو رودريغيز (77) الهدفين الأخرين، فيما سجل سيرجيو غارسيا (13) هدف اسبانيول الذي كان الأول لفريقه في "كامب نو" منذ 21 فبراير 2009 حين حقق ذلك نجم وسط برشلونة السابق إيفان دي لا بينيا في آخر مباراة يفوز بها اسبانيول في عرين جاره العملاق الذي استعاد المركز الثاني من أتلتيكو مدريد حامل اللقب بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة بفارق نقطتين أمام رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الذين كانوا تغلبوا على مضيفهم التشي 2-صفر أمس السبت.

كما يعتبر الفوز مهما جدا للفريق الكتالوني قبل مواجهته الحاسمة الأربعاء المقبل أمام ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي في الجولة السادسة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا في قمة لتحديد بطل المجموعة السادسة.

وافتتح اسبانيول التسجيل عندما انتزع الإكوادوري فيليبي كايسيدو كرة من سيرجيو بوسكيتس في منتصف الملعب فتلقاها القائد سيرجيو غارسيا الذي سار بها وتوغل داخل المنطقة متلاعبا ببيكيه فسددها بيسراه على يسار الحارس الدولي التشيلي كلاوديو برافو.

وأهدر غارسيا فرصة ذهبية للتعزيز اثر تلقيه كرة من كايسيدو داخل المنطقة فسددها برعونة بين يدي الحارس برافو (28).

وأنقذت العارضة اسبانيول من هدف التعادل بردها كرة من ركلة حرة مباشرة لميسي من خارج المنطقة (29).

وسدد الدولي الاوروغوياني لويس سواريز كرة قوية زاحفة من حافة المنطقة بجوار القائم الايسر (36).

وكاد جوردي البا يدرك التعادل عندما تلقى كرة رائعة من ميسي داخل المنطقة فانفرد بالحارس فرانسيسكو كاسيا لكن الأخير أبعدها بقدميه فارتدت الى البا ثم الى خارج الملعب (38).

وتدخل برافو في توقيت مناسب لقطع انفراد فيكتور سانشيز (42)، قبل ان يدرك ميسي التعادل من تسديدة قوية من خارج المنطقة اطلقها بيسراه واسكنها على يمين الحارس كاسيا (45+1).

وأضاف ميسي الهدف الثاني عندما تلقى كرة من سواريز فتلاعب بالمدافع خوان فوينتيس بعدما مرر الكرة بين ساقيه وسددها بيمناه من حافة المنطقة على يمين كاسيا (50).

وأضاف بيكيه الثالث بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها الكرواتي ايفان راكيتيتش (55).

وعزز بدرو رودريغيز، بديل سواريز الذي فشل حتى الآن في افتتاح باكورة اهدافه في الليغا بعد هدفه الاول والوحيد مع النادي الكتالوني في مرمى أبويل القبرصي في مسابقة دوري ابطال اوروبا، عندما تلقى كرة خلف الدفاع من البا فهيأها لنفسه بيمناه وتوغل داخل المنطقة وسددها بيمناه ايضا على يمين الحارس كاسيا (77).

وحقق ميسي الهاتريك بعد لعبة مشتركة مع بدرو الذي هيأ له الكرة على طبق من ذهب داخل المنطقة فتابعها بيمناه داخل المرمى (82).

وعزز اشبيلية موقعه في المركز الرابع اثر فوزه على مضيفه رايو فايكانو 1-صفر على ملعب فايكاس وامام اكثر من 11600 متفرج.

ولم يكن الفريق الاندلسي كما كان متوقعا ضيفا ثقيلا على رايو فايكانو، وحقق فوزه التاسع بصعوبة مقابل تعادلين و3 خسائر (جميعها خارج ارضه) رافعا رصيده الى 29 نقطة، فيما وقف رصيد الخاسر عند 17 نقطة في المركز العاشر.

ويعود آخر فوز لرايو فايكانو على اشبيلية في الدوري الى 2002 بهدف وحيد سجله لاعب الاخير حاليا خوان انطونيو رييس (31 عاما) عندما كان في بداية مسيرته الاحترافية قبل الانتقال الى اندية اكبر وافضل ترتيبا.

وكاد اشبيلية يفتتح التسجيل في وقت مبكر بعد خطأ دفاعي من السنغالي عبد اللاي با، لكن تمريرة رييس لم تكن مركزة وقطعت الكرة من امام الكولومبي كارلوس باكا (2).

ولم يخطئ باكا في المحاولة الثانية بعد كرة طويلة من الارجنتيني نيكولاس باريخا كسر على اثرها التسلل واستغل عدم التفاهم بين المدافع انطونيو امايا وحارسه الارجنتيني كريستيان الفاريز ورفع الكرة برأسه من فوق الاخير على خط المنطقة ثم تابعها بيمناه في المرمى الخالي (5).

ورفع باكا رصيده الى 10 اهداف وشارك الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة في المركز الثالث على لائحة ترتيب الهدافين.

وتحرر رايو فايكانو من الانكماش الذي بدأ به المباراة، ومارس ضغطا كبيرا على ضيفه خلال عدة دقائق دون ان ينجح في ادراك التعادل، وسدد الفرنسي غايل كاكوتا اول كرة مركزة لأصحاب لكن في احضان الحارس الدولي البرتغالي بينتو (37).

وفي الشوط الثاني، فشل كاكوتا مرة ثانية في زيارة شباك الضيوف حين تباطأ بالتسديد من مسافة قريبة فتدخل الحارس بينتو ثم الدفاع وزال الخطر (54)، ورد فيتولو بفرصة ضائعة لإشبيلية حيث مرت كرته بجانب القائم (57).

وندرت الفرص في الوقت المتبقي وكان أبرزها لرايو فايكانو عبر كاكوتا (64)، ولإشبيلية عن طريق البرتغالي دييغو فيغيراش (70) والكاميروني ستيفان مبيا (71 من ضربة رأس).

وطرد مدافع إشبيلية، البرتغالي دانيال كاريسو، لنيله البطاقة الصفراء الثانية (87)، وضغط رايو فايكانو في الدقائق الأربع المحتسبة بدلا من وقت ضائع وحصل على 3 ركنيات متتالية من دون أن ينجح في إدراك التعادل.

ويلعب لاحقا فياريال مع ريال سوسييداد، وغرناطة مع خيتافي.

وتختتم المرحلة غدا الاثنين بلقاءي إيبار مع الميريا، وليفانتي مع خيتافي.