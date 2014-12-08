الأيرلندي روبي كين ينقل غالاكسي إلى مستوى رفيع

نال روبي كين لاعب لوس أنجلوس غالاكسي ثالث لقب له خلال أربع سنوات قضاها في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم عقب تسجيله هدف الفوز أمام نيو إنجلند ريفولوشن في نهائي البطولة أمس الأحد.

ولم يكن هناك ما يدعو للكثير من الدهشة لتسجيله هدف الفوز، حيث إن كين هو هداف الدوري الأميركي برصيد 21 هدفاً أحرزها خلال الأدوار التمهيدية والإقصائية للموسم واختير أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم. إلا أنه من المثير معرفة أن كين هو من اقترح التغير الخططي في طريقة اللعب بين الشوطين وهو ما ساعد غالاكسي على الفوز باللقاء.

وتم الدفع بالمهاجم جياسي زارديس للعب بحرية في وسط الملعب بينما تم تقدم لاندون دونوفان إلى الهجوم ليلعب إلى جوار الأيرلندي كين.

وسجل زارديس هدف التقدم عقب وقت قصير من بداية الشوط الثاني.

وقال بروس أرينا مدرب غالاكسي "اقترح روبي كين هذا الأمر بين الشوطين. يجب أن يكون اللاعب/المدرب لهذا الفريق."

ويبلغ كين من العمر 34 عاماً ويكبر دونوفان الذي اعتزل عقب المباراة بنحو عامين إلا أنه يواصل اللعب بحماس شاب صغير.

وجاء هدف كين في الوقت الإضافي مشابهاً لطريقته المعتادة في التسجيل مع انطلاقه للحاق بالكرة التي مررها له مارسيلو سارفاس واخترق منطقة الجزاء وسدد في المرمى بثقة.

وقال المهاجم الأيرلندي "أنا هنا منذ أربع سنوات وأحرزت ثلاثة ألقاب إلى الآن لذا فإن الأمر يبدو رائعا. دعونا نرى ماذا سيحدث في الفترة المقبلة".