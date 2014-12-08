اللجنة الأولمبية تفتح المجال أمام رياضات جديدة

ألغى أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية حاجز 28 رياضة وصوتوا فقط على وجود سقف لعدد الرياضيين المشاركين في دورات الألعاب الأولمبية يبلغ 10500 رياضي يخوضون 310 منافسات وهو ما يفسح المجال لإمكانية انضمام رياضات جديدة.

ويعني عدم وجود سقف للرياضات المشاركة في الأولمبياد والاكتفاء بوضع سقف للمنافسات فقط أن رياضة مثل البيسبول سواء للرجال أو السيدات إضافة للأسكواش والكاراتيه يمكن ضمها إذا ما أفسحت رياضة أخرى تضم الكثير من المنافسات والسباقات المجال لغيرها.

وقال فرانكو كارارو عضو اللجنة الأولمبية الدولية لزملائه "هذا التحرك باتجاه برنامج يستند إلى المنافسات والأحداث سيتيح المزيد من المرونة."

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن أي تقييم للرياضات والمنافسات سيتم بالتعاون مع الاتحادات الرياضية الدولية.