تهديد جماهير الريال بالعقوبات بسبب هتافات ضد ميسي

أظهرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم جديتها في التصدي لمجموعة من مشجعي ريال مدريد أطلقوا هتافات مسيئة ضد ليونيل ميسي وناديه برشلونة مطلع الأسبوع الجاري.

ولم يذكر حكم مباراة ريال وسيلتا فيغو التي أقيمت يوم السبت الماضي شيئاً في تقريره عن الهتافات المسيئة، لكن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري قال إنه سيبلغ لجنة المسابقات بهذه الواقعة.

واتحدت الأندية ومسؤولو كرة القدم والحكومة ضد الجماهير المتحمسة والعنيفة والمعروفة باسم "ألتراس" بعد مقتل مشجع لديبورتيفو كورونيا في اشتباكات بالقرب من استاد أتلتيكو مدريد قرب نهاية الشهر الماضي.

وقال تيباس لإذاعة كادينا سير الإسبانية "اتفاقنا الجديد يجعلنا نبلغ عن وقوع أي واقعة حتى لو لم يذكرها الحكم في تقريره."

وأضاف "حدثت إساءات غير مقبولة في برنابيو ولذلك أعطيت تعليماتي بالإبلاغ عن ذلك."

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ريال مدريد.

وذكرت تقارير أن ريال مدريد استطاع تحديد هوية 17 مشجعا من المشاركين في توجيه الهتافات ومنعهم من دخول ملعبه مدى الحياة.