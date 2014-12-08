شفاينشتايغر يستعد لأول بداية في الموسم مع بايرن

يمكن لباستيان شفاينشتايغر لاعب بايرن ميونيخ أن يخوض أول مباراة له منذ البداية هذا الموسم أمام تشسكا موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد غد الأربعاء في ظل معاناة الفريق البافاري من قائمة طويلة من الإصابات لن تؤثر على الفريق في ظل ضمانه إنهاء المجموعة الخامسة في الصدارة.

وعاد صانع اللعب البالغ من العمر 30 عاما إلى المنافسات مؤخرا عقب أربعة أشهر من الابتعاد، بسبب إصابة في الركبة وخاض أقل من 45 دقيقة إجمالا في أربع مباريات ظهر فيها كبديل حتى الآن.

ويتصدر بايرن ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة ويمكن أن يمنح المدرب بيب غوارديولا لاعبه شفاينشتايغر الفرصة لخوض أول مباراة له منذ البداية هذا الموسم في ظل إيقاف المدافع مهدي بنعطية إضافة لغياب 6 لاعبين آخرين.

وقال ماتياس سامر المدير الرياضي لبايرن للصحافيين عقب الفوز بهدف على باير ليفركوزن في دوري الدرجة الأولى الألماني يوم السبت الماضي "إنه يؤدي بشكل جيد ومكثف في التدريبات."

وشارك شفاينشتايغر لفترة قصيرة قبل نهاية مباراة ليفركوزن.

واستطاع بايرن احتواء تأثير سلسلة من الإصابات طالت كوكبة من لاعبيه من بينهم تياغو الكانتارا وفيليب لام وديفيد آلابا وكلاوديو بيزارو.

ولم يخسر بايرن في الدوري الألماني هذا الموسم ومني بالهزيمة أمام مانشستر سيتي 3-2 في آخر مباراة له في دوري أبطال أوروبا وهي الهزيمة الوحيدة للفريق في ثلاث بطولات يشارك فيها هذا الموسم.

وستوفر عودة شفاينشتايغر المزيد من الخيارات للفريق في مركز خط الوسط المدافع حيث لعب تشابي ألونسو15 مباراة متتالية منذ انضمامه للفريق هذا الموسم قادما من ريال مدريد. وقد تسمح عودة شفاينشتايغر لغوارديولا بالتفكير في منح ألونسو راحة.