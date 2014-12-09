أزمة القرم تلقي بظلالها على قرعة البطولات الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم، أن قرعة الدور الثاني من مسابقتي دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ ستسحب الاثنين المقبل في نيون (سويسرا)، مع الأخذ بالاعتبار الأزمة الأوكرانية – الروسية لتجنب أي مواجهة بين فرق البلدين.

وأكد الاتحاد أن سحب قرعة دوري أبطال أوروبا سيقام عند الساعة 00ر11 بتوقيت غرينيتش، وقرعة يوروبا ليغ عند الساعة 00ر12، وذلك بإشراف أمين عام الاتحاد الأوروبي جياني اينفانتينو ومدير المسابقات جورجيو ماركيتي، وبحضور النجم الألماني السابق كارل هاينتس ريدله، سفير المباراة النهائية لدوري الأبطال التي ستحتضنها العاصمة الألمانية برلين، والحارس البولندي يرزي دوديك سفير المباراة النهائية ليوروبا ليغ التي تقام في وارسو.

وستتجنب قرعة دوري أبطال أوروبا أي مواجهة بين فريقين كانا في ذات المجموعة خلال الدور الأول أو من ذات البلد، وسيلعب أول كل مجموعة مع ثاني المجموعة الأخرى، وسيكون لبطل كل مجموعة أفضيلة خوض لقاء الإياب على أرضه.