خصم نقطة من بارما بسبب تأخره في دفع الرواتب

أعلنت الرابطة الإيطالية لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أنها حسمت نقطة واحدة من رصيد نادي بارما لتأخره في دفع رواتب لاعبيه.

ولم يقم نادي بارما بدفع رواتب لاعبيه لشهري نوفمبر وديسمبر ولا الضرائب المتوجبة عليه منذ فبراير عام 2014.

ويحتل بارما المركز الأخير في دوري الدرجة الأولى الإيطالي برصيد 5 نقاط بعد العقوبة التي لحقت به أي بفارق 8 نقاط عن أقرب فريق له في الترتيب.



وكان الاتحاد الأوروبي منع بارما من المشاركة في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) نهاية الموسم الماضي بسبب حالته المادية السيئة.

وكان بارما أحرز ثلاث كؤوس أوروبية في التسعينات (كأس الكؤوس عام 1993، وكأس الاتحاد مرتين عامي 1995 و1999).

