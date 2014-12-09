ريال مدريد يبحث عن الكأس المفقودة في المغرب

تبدو السيطرة الأوروبية مرشحة للاستمرار في بطولة العالم للأندية الذي يتهيأ المغرب لاستضافتها للعام الثاني على التوالي بمشاركة سبعة فرق اعتبارا من غد الأربعاء وحتى 20 الحالي.

تضم النسخة الحادية عشرة من كأس العالم للأندية، خمسة أندية تخوض باكورة مشاركاتها في هذه البطولة وهي سان لورنزو الأرجنتيني بطل كأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية، وكروز أزول المكسيكي بطل كونكاكاف، وويسترن سيدني وندررز الأسترالي بطل آسيا، ووفاق سطيف الجزائري بطل إفريقيا، والمغرب التطواني ممثل الدولة المضيفة، مقابل اثنين شاركا فيها سابقاً وهما ريال مدريد الإسباني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وسيكون ريال مدريد بفضل صفوفه المدججة بالنجوم مرشحا لإحراز اللقب وإكمال السيطرة الأوروبية في السنوات الأخيرة، حيث أحرزت فرق القارة العجوز اللقب ست مرات في السنوات السبع الأخيرة في هذه البطولة.

ويذكر أن لقب هذه البطولة لم يدخل خزائن الفريق الملكي الذي يريد أن يمحو الصورة الباهتة التي ظهر فيها عام 2000 حيث أنهى البطولة في المركز الرابع في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية.

وسيفتتح فريقا المغرب التطواني وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي النسخة الحادية عشرة، وكلاهما يسعى إلى تفادي الهزيمة والاستمرار في البطولة، وذلك على ملعب مولاي عبدالله الرباط غدا الأربعاء.

وستكون الفرصة مناسبة أمام المغرب التطواني لمصالحة جمهوره بعد النتائج السيئة التي حققها منذ مطلع الموسم الحالي في الدوري المحلي، حيث فاز في 3 مباريات فقط من أصل 11 خاضها، كما خرج مبكرا من مسابقة الكأس.

وتبدو مهمة الفريق صعبة في تكرار إنجاز مواطنه الرجاء البيضاوي الذي شق طريقه نحو المباراة النهائية العام الماضي قبل أن يخسر أمام بايرن ميونخ.

ويقود المغرب التطواني مهاجمه محسن ياجور الذي تألق بشكل لافت العام الماضي في صفوف الرجاء، وساهم بشكل كبير في بلوغه لقاء القمة.

وللمفارقة، فإن ياجور كان سجل أحد أهداف الرجاء في مرمى اوكلاند بالذات في النسخة الماضية، وقال في هذا الصدد "يملك المغرب التطواني ما يكفي من الإمكانيات لتخطي أوكلاند سيتي. لم نبلغ البطولة بالصدفة، بل نتيجة موسم شاق وعمل جاد توّج بنيل لقب الدوري المغربي. إذاً على الجميع أن يحترمنا كفريق على الرغم من أننا نشارك للمرة الأولى في كأس العالم للأندية".

وأعرب لاعب وسط اوكلاند سيتي تيم باين عن خشيته من مواجهة الفريق المغربي على أرضه وقال "عامل الأرض والجمهور يمنح أي فريق دفعة هائلة، ولذلك فإن مواجهة المغرب التطواني لن تكون سهلة، لكنها مباراة واحدة، وكل شيء ممكن".

يذكر أن الفائز من هذه المباراة سيواجه وفاق سطيف الجزائري في الدور ربع النهائي.