لويس إنريكي: سندافع بـ11 لاعباً أمام إبراهيموفيتش

قال لويس انريكي، مدرب برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، إن لجوء فريقه للدفاع ككتلة واحدة سيكون المفتاح لإيقاف زلاتان إبراهيموفيتش نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال مباراة الفريقين بالمجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء.

وعاد ابراهيموفيتش مهاجم السويد - والذي أمضى موسم 2009-2010 ضمن صفوف برشلونة - من إصابة وسجل هدفين في المباراة التي فاز فيها سان جيرمان 2-1 على أرضه على حساب نانت في دوري الدرجة الأولى الفرنسي مطلع الأسبوع الحالي. ويتوقع أن يقود ابراهيموفيتش خط هجوم بطل فرنسا في اللقاء الذي سيقام على استاد نو كامب.

وأضاف انريكي خلال مؤتمر صحافي "نتحدث عن لاعب كبير. لو كان في مستواه الطبيعي سيكون من الصعب للغاية إيقافه".

وتابع "أود دوما أن أنقل للاعبي فريقي فكرة أننا ندافع كوحدة واحدة".

واستطرد "إذا ما استطعنا العمل بشكل جماعي والتحرك ككتلة والضغط بشكل جيد فإن الكرة لن تصل إلى ابراهيموفيتش. لو لم تصل الكرة إلى ابراهيموفيتش فإن فاعليته ستقل".

وقال "إلا أنه وكما أظهر أمام اياكس فإنه يستطيع وفي أي لحظة أن يسجل ويحسم اللقاء".

وبلغ برشلونة وسان جيرمان دور الستة عشر بالفعل، ويحتاج الفريق الفرنسي للتعادل فقط لضمان صدارة المجموعة وتجنب مواجهة أحد متصدري المجموعات الأخرى خلال قرعة دور الستة عشر التي ستسحب يوم الاثنين المقبل.

ويتصدر سان جيرمان المجموعة برصيد 13 نقطة بفضل فوزه 3-2 على برشلونة في باريس في سبتمبر المقبل. ويملك برشلونة 12 نقطة محتلا المركز الثاني، بينما جمع اياكس امستردام نقطتين، واكتفى ابويل نيقوسيا بنقطة واحدة.