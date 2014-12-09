مانشستر سيتي يفقد جهود أغويرو 6 أسابيع

تلقى مانشستر سيتي الإنجليزي ضربة قاسية عشية مواجهته الحاسمة مع مضيفه روما الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، إذ أعلن مدربه التشيلي مانويل بيليغريني أن هدافه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو سيغيب عن الملاعب فترة قد تصل إلى 6 أسابيع بسبب الإصابة.

وتعرض أغويرو لإصابة في ركبته في مباراة السبت ضد ايفرتون في الدوري المحلي حيث خرج بعد 7 دقائق والدموع تنهمر من عينيه.

وأكد بيليغريني الذي يحتاج فريقه للتعادل غدا الأربعاء أمام روما من أجل تأهله إلى الدور الثاني من المسابقة الأوروبية، أن سيتي لا يعتمد على لاعب واحد وبإمكانه مقارعة الفريق الإيطالي.

وواصل "الفريق الذي يهزم بايرن ميونيخ (3-2 في الجولة السابقة) بإمكانه الفوز بمباراة غد".

وتعتبر إصابة أغويرو ضربة قاسية لسيتي، خصوصا أنه سجل حتى 19 هدفا في جميع المسابقات، بينها ثلاثية في مرمى بايرن.

ولم يتطرق بيليغريني إلى وضع المدافع البلجيكي فنسان كومباني، ولاعبي الوسط الإسباني دافيد سيلفا، والمونتينيغري ستيفان يوفيتيتش الذين يعانون من إصابات متفاوتة، مكتفيا بالقول: "إنهم هنا (في روما) وسنقوم بتقييم وضعهم غدا".