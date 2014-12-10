سبب مجهول يعيد أديبايور إلى إفريقيا

قال نادي توتنهام المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء، إن المهاجم إيمانويل اديبايور عاد الى بلده توغو لأسباب شخصية.

وأضاف توتنهام بموقعه على الإنترنت أن لاعب أرسنال ومانشستر سيتي السابق البالغ من العمر 30 عاما حصل على الضوء الأخضر للسفر.

وتابع "إنها مسألة شخصية ولن نصدر المزيد من التعليقات"

وشارك اديبايور 12 مرة مع توتنهام هذا الموسم ولم يلعب منذ العطلة الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني حينما أخفقت توغو في التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2015.

ويحل توتنهام ضيفا على نادي بشيكطاش التركي في الدوري الأوروبي غدا الخميس ويحتاج للخروج بنقطة واحدة على الأقل ليتصدر مجموعته بعدما حجز بالفعل مكانا في دور 32.