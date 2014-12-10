شتيلكه: تشكيلة كوريا الجنوبية للراغبين بالانتصار

قال الألماني أولي شتيلكه، مدرب منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إنه سيختار اللاعبين الأكثر نهما للفوز بغض النظر عن أعمارهم وخبراتهم حينما يختار تشكيلته لنهائيات كأس آسيا المقررة بين التاسع و31 يناير في أستراليا.

وقاد شتيلكه منتخب كوريا الجنوبية لتحقيق انتصارين وخسارتين منذ أن تولى المسؤولية في سبتمبر، واختار 28 لاعبا يلعبون في كوريا واليابان والصين للدخول في معسكر إعدادي لكنه لم يغلق الباب أمام احتمال ضم لاعبين آخرين.

وسيحصل المدرب الألماني أيضا على خدمات نحو عشرة لاعبين يلعبون في أوروبا، من بينهم سون هيونج مين لاعب باير ليفركوزن وكي سونج يوينج لاعب سوانزي سيتي في البطولة القارية التي لم تفز بها كوريا الجنوبية منذ 1960.

وقال شتيلكه في مؤتمر صحافي اليوم "أحتاج إلى لاعبين أكثر نهما للفوز".

وتابع "إذا جاءني لاعب يملك الرغبة والنهم فإنني سأختاره على الفور بغض النظر عن سنه وخبرته".

وأوقعت القرعة كوريا الجنوبية في المجموعة الأولى مع أستراليا الدولة المضيفة وعمان والكويت، وسيحاول الفريق استعادة بعض كبريائه بعد مسيرة مخيبة في كأس العالم في البرازيل حينما أخفق في الفوز بأي مباراة ليخرج من دور المجموعات.

وافتقر الفريق في كأس العالم إلى النجاعة الهجومية أمام المرمى.

وغاب عن المعسكر التدريبي المهاجم المخضرم لي دونج جوك وكيم شين ووك لاعب اولسان بسبب الاصابة.

واختير لي البالغ من العمر 35 عاما كأفضل لاعب في الدوري الكوري الجنوبي هذا الموسم بعدما احتل المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة برصيد 13 هدفا ليساعد تشونبوك على الفوز باللقب.

وقال شتيلكه إنه سيواصل مراقبة اللاعبين وربما يقوم ببعض الاختيارات المفاجئة في التشكيلة النهائية التي من المقرر ان يعلنها عقب انتهاء المعسكر التدريبي في 21 ديسمبر.

ونقلت وكالة يونهاب للانباء عنه قوله "باب المنتخب الوطني سيظل دائما مفتوحا لجميع اللاعبين الذي وصلوا الى قمة مستواهم ويشاركون بانتظام مع أنديتهم في مسابقات الدوري".