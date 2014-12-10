نيشيمورا.. أفضل حكم ياباني 2014

فاز الحكم الياباني يويتشي نيشيمورا بجائزة أفضل حكم ساحة ياباني في الموسم الجاري، بعدما نجح في إدارة أغلب مباريات الدوري الياباني بشكل ممتاز وسط تقييم خبراء محليين في اتحاد اللعبة الشهيرة.

ووفق صحيفة "اليابان تايم" فإن نشيمورا البالغ 42 عاماً، قد نال الجائزة خلال الحفل السنوي لرابطة الدوري الياباني الذي أقيم بمدينة يوكوهاما اليابانية لتكريم اللاعبين والأندية عن الموسم الحالي من الدوري الذي اختتم هذا الأسبوع بفوز فريق جامبا أوساكا باللقب.

وتعرض الياباني إلى انتقادات كبيرة هذا العام بعد إدارته لمباراة البرازيل وكرواتيا في افتتاح مونديال 2014، كما تعرض نيشيمورا لانتقادات لاذعة بعد قيادته مباراة الهلال السعودي وسيدني الأسترالي في نهائي دوري أبطال آسيا، وتغاضيه عن احتساب ركلتي جزاء لفريق الهلال.