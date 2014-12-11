ثلاثي برشلونة الرهيب ينهون طموحات سان جيرمان

ذهبت البطاقتان الاخيرتان لمانشستر سيتي الانكليزي وشالكه الالماني في الجولة السادسة الاخيرة من دور المجموعات من مسشابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم اليوم الاربعاء.



وفاز مانشستر سيتي على مضيفه روما الايطالي 2-صفر في المجموعة السادسة سجلهما الفرنسي سمير نصري (60) والارجنتيني بابلو زاباليتا (86)، في حين تغلب شالكه على مضيفه ماريبور السلوفيني 1-صفر سجله لمكسيميليان ماير (62).



في المجموعة السادسة، خاض مانشستر سيتي اللقاء بمعنويات انتصاره في 5 مباريات متتالية اعظمها على الاطلاق على بايرن ميونيخ الالماني في وقت قاتل في المرحلة السابقة (3-2) اعادته الى اجواء المنافسة على البطاقة الثانية بعد ان كان الفريق البافاري حجز الاولى.



وغاب عن بطل انكلترا ثلاثة من اعمدته الاساسيين، صانع الالعاب العاجي يايا توريه بداعي الايقاف، والمهاجم الارجنتيني الهداف (صاحب 5 اهداف من اصل 7 سجلها مانشستر سيتي في المسابقة حتى الان) سيرخيو اغويرو بسبب اصابة في الركبة ستبعده عدة اسابيع عن الملاعب، وقائده البلجيكي فنسان كومبانيي.



وجلس لاعب الوسط الاسباني المشاكس دافيد سيلفا (المصاب ايضا) والمهاجم المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش وفرانك لامبارد على مقاعد الاحتياط.



وتخطى مانشستر سيتي دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي في محاولته الرابعة، لكنه خرج من الدور الثاني على يد برشلونة الاسباني الموسم الماضي.



وفي المجموعة السادسة. ثأر برشلونة الاسباني لخسارته ذهابا امام باريس سان جرمان الفرنسي (2-3) وهزمه ايابا 3-1 وانتزع منه صدارة المجموعة.

على ملعب كامب نو، خاض برشلونة وضيفه الفرنسي مباراة تحصيل حاصل بعد ان خطفا بطاقتي التأهل، لكن اهميتها انحصرت بتحديد هوية متصدر المجموعة.

وكان الفريق الكاتالوني بحاجة الى الفوز، في حين يكفي التعادل فريقه العاصمة الفرنسية.

يذكر ان الفريقين التقيا قبل موسمين في ربع النهائي فتعادلا في باريس 2-2 ذهابا، وفي برشلونة 1-1 ايابا وتاهل برشلونة بفارق الاهداف المسجلة خارج ملعبه.

وافتتح سان جرمان التسجيل بواسطة هدافه السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الذي بدأ يستعيد مستواه السابق بعد غياب عن الملاعب دام حوالي الشهرين، اثر تمريرة من بليز ماتويدي (15).

وجاء رد الفريق المحلي سريعا عن طريق نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي الذي استغل تمريرة "طائرة" ارسلها من الجهة اليسرى الاوروغوياني لويس سواريز (19).

ووضع البرازيلي نيمار بحرفنة المعلم اصحاب الارض في المقدمة مسجلا هدفا اكثر من رائع بتسديدة بعيدة المدى (41).

وفي الشوط الثاني، عزز سواريز تفوق الفريق الكاتالوني بالهدف الثالث من داخل المنطقة (77).



على الملعب الاولمبي، كان روما الذي لعب بكامل عناصره الاساسيين، بحاجة الى التعادل السلبي بعد ان حقق التعادل الايجابي في مانشستر (1-1) بغض النظر عن فارق الاهداف بينهما لمصلحة الفريق الانكليزي والذي لا يعتد به في حال تساوي فريقين بالنقاط، لكنه فوت الفرصة.



واهدر روما فرصة مبكرة لافتتاح التسجيل عبر اليوناني خوسيه هوليباس اثر تمريرة بينية من فرانشيسكو توتي (5) تلتها اخرى عبر العاجي جرفينيو (10)، فيما كانت الكرة الاولى لمانشستر عبر رأسية البوسني ادين دزيكو ذهبت عالية (16).



ومالت الكفة بشكل واضح لصالح مانشستر سيتي الذي هدد مرتين متتاليتين عن طريق جيمس ميلنر (20) ونصري (25)، ولم تمر تسديدة زميلهما الاسباني خيسوس نافاس وارتدت من قدم مدافع (30).



وفوت روما افضل فرصة من كرة بعيدة الى جرفينيو الذي تابعها بين يدي الحخارس جو هارت (38)، ورد مانشستر سيتي بفرصة ضائعة بعد ان كسر ميلنر مصيدة التسلل بعد كرة من نافاس وانفرد بالحارس مورغان دي سانكتيس وتابعها بجسم الاخير (39).



وفي الشوط الثاني، اخذ روما المبادرة الهجومية، وحاول لاعبوه عدة مرات هز شباك الضيوف فلم يفلحوا لتعود السيطرة للفريق الزائر الذي افتتح التسجيل عبر سمير نصري بتسديدة قوية من خارج المنطقة اصابت كرته القائم الايمن وتحولت الى الشباك (60).



وسنحت الفرصة اكثر من مرة لفريق العاصمة الايطالية لادراك التعادل، لكن الكلمة الاخيرة كانت لمانشستر يونايتد بعد ان دحرج نصري كرة الى الارجنتيني زاباليتا ارسلها الاخير بهدوء الى الزاوية اليمنى هدفا ثانيا قضى به على آمال اصحاب الارض (86).



وعلى ملعب اليانز ارينا، انهى بايرن ميونيخ الذي ضمن البطاقة الاولى، صراع سسكا موسكو الروسي الذي كان يملك نفس رصيد مانشستر سيتي وروما (5 نقاط) اقله على المركز الثالث للاستمرار اوروبيا في الدوري (يورويا ليغ) بفوزه عليه بثلاثية بيضاء.



وبدأ سيباستيان شفاينشتايغر الذي لم يلعب سوى 25 دقيقة في 3 مشاركات مع فريقه بعد تتويجه مع منتخب المانيا في مونديال 2014 في البرازيل، المباراة اساسيا.



وحصل بايرن ميونيخ على ركلة جزاء جاء منها الهدف الاول بقدم توماس مولر من ركلة جزاء احتسبت بعد عرقلة الاسرائيلي بيبراس ناتشو للفرنسي فرانك ريبيري (18).



وفي الشوط الثاني، اضاف المدافع سيباستيان روده الهدف الثاني من متابعة رأسية لعرضية شفاينشتايغر (84).



واختتم ماريو غوتسه صاحب هدف الفوز الوحيد على الارجنتين في نهائي المونديال، الثلاثية في الدقيقة الاخيرة (90).



وتصدر بايرن ميونيخ المجموعة برصيد 15 نقطة مقابل 78 لمانشستر سيتي الذي عاد من بعيد وحقق فوزه الثاني، و5 لكل من روما وسسكا موسكو.



وحجز اياكس امستردام الذي كان يكفيه التعادل لاحتلال المركز الثالث، بطاقته الى الدوري الاوروبي، بفوزه على ضيفه ابويل نيقوسيا القبرصي 4-صفر.



وانهى اياكس الشوط الاول متقدما بهدف سجله لاسه شونه من ركلة جزاء احتسبت اثر خطأ ماريوس انطونياديس ضد البولندي اركاديوش ميليك (45).



وفي الشوط الثاني، اضاف شونه الهدف الثاني اثر تمريرة من ميليك (50)، وعزز دافي كلاسن بالثالث من منتابعة رأسية لكرة من ريكاردو كيشنا (53)، وجاء الهدف الرابع بالقدم اليسرى لميليك (74).



ودانت الصدارة لبرشلونة (15) مقابل 13 لسان جرمان و5 الذي حقق فوزه الاول، ونقطة واحدة لابويل.



وفي المجموعة السابعة، تابع تشلسي انتصاراته (لم يذق طعم الهزيمة) وتغلب على ضيفه سبورتينغ لشبونة 3-1.



وكان تشلسي ضمن التأهل في المرحلة السابقة، وانحصرت البطاقة الثاني بين سبورتينغ لشبونة وشالكه الالماني الذي استفاد من فوزه على مضيفه ماريبور السلوفيني 1-صفر وخسارة الفريق البرتغالي.



في المباراة الاولى، ترك مدرب تشلسي البرتغالي جوزيه مورينيو 3 من لاعبيه الاساسيين في الفريق وهم القائد جون تيري ولاعبا الوسط المهاجمان البلجيكي ادين هازار والبرازيلي ويليان خارج التشكيلة لاراحتهم قبل المباراة مع هال سيتي في الدوري المحلي.



ودفع مورينيو الذي خسر فريقه المتصدر في المرحلة السابقة امام نيوكاسل 1-2 لاول مرة في 24 مباراة، بصانع الالعاب الاسباني فرانسيسك فابريغاس الموقوف محليا للاستفادة من خدماته.



وفتح غياب الثلاثي باب المشاركة امام الفرنسي كورت زوما والالماني اندريه شورله والمصري محمد صلاح.



وافتتح فابريغاس التسجيل من ركلة جزاء مبكرة تسبب بها البرتغالي ريكاردو ازغايو لمخاشنته البرازيلي لويس فيليبي (8).



واضاف شورله الهدف الثاني سريعا بتسديدة من خارج المنطقة في اسفل الزاوية اليسرى (16).



وفي الشوط الثاني، قلص جوناثان سيلفا الفارق بتسديدة من داخل المنطقة (5)، لكن النيجيري جون ميكل اوبي اعاده الى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث اثر ركنية نفذها غاري كاهيل (56).



وفي الثانية، اهدى مكسيميليان ماير فريقه شالكه النقاطك الثلاث بتجسيله الهدف الوحيد (62) ليرتفع رصيده الى 8 نقاط مقابل 7 لسبورتينغ.



وكانت الامور محسومة في المجموعة الثامنة قبل الجولة الاخيرة حيث تأهل بورتو البرتغالي وشاختار دانييتسك الاوكراني وخاضا مباراة تأدية تعادلا فيها بهدف للكاميروني فنسان ابو بكر (87) مقابل هدف لتاراس ستيباننكو (51).



وفاز اتلتيك بلباو الاسباني على باتي بوريسوف البيلاروسي بهدفين نظيفين سجلهما ميكل سان خوسيه (47) وماركل سوسايتا (88)، وبقي ثالثا وتأهل بالتالي الى المسابقة الاوروبية الثانية.

