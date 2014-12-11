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ديفيد لويز: واجهنا أفضل مهاجمي العالم

المصدر: باريس - د ب
لويز يحاول افتكاك الكرة من لاعب برشلونة بوسكتيس
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أكد البرازيلي ديفيد لويز مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم أن نادي برشلونة الإسباني يضم بعضاً من أفضل مهاجمي العالم، وذلك بعد فوز الفريق الكتالوني على نظيره الفرنسي 3-1 مساء أمس الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال لويز بعد انتزاع برشلونة صدارة المجموعة السادسة من فريقه: "أعتقد أن برشلونة فريق رائع، وقد قدم أداء جيداً للغاية وفرضوا استحواذهم على الكرة".

وأضاف: "يضم برشلونة عدداً من أفضل مهاجمي العالم، فمهاجمو الفريق الثلاثة جميعهم على أعلى مستوى، وقد سجل ثلاثتهم أهدافاً الليلة".

وتابع لويز معلقا على حلول سان جيرمان في المركز الثاني بالمجموعة: "علينا أن نكون مستعدين لمواجهة أي فريق إذا كنا نريد الفوز بهذه البطولة، ولكننا كنا نفضل خوض مباراة العودة على أرضنا".

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