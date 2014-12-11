ديفيد لويز: واجهنا أفضل مهاجمي العالم

أكد البرازيلي ديفيد لويز مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم أن نادي برشلونة الإسباني يضم بعضاً من أفضل مهاجمي العالم، وذلك بعد فوز الفريق الكتالوني على نظيره الفرنسي 3-1 مساء أمس الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال لويز بعد انتزاع برشلونة صدارة المجموعة السادسة من فريقه: "أعتقد أن برشلونة فريق رائع، وقد قدم أداء جيداً للغاية وفرضوا استحواذهم على الكرة".

وأضاف: "يضم برشلونة عدداً من أفضل مهاجمي العالم، فمهاجمو الفريق الثلاثة جميعهم على أعلى مستوى، وقد سجل ثلاثتهم أهدافاً الليلة".

وتابع لويز معلقا على حلول سان جيرمان في المركز الثاني بالمجموعة: "علينا أن نكون مستعدين لمواجهة أي فريق إذا كنا نريد الفوز بهذه البطولة، ولكننا كنا نفضل خوض مباراة العودة على أرضنا".