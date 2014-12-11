ستيرلنغ يتمرد على إدارة ليفربول

رفض رحيم ستيرلنغ لاعب وسط ليفربول الإنجليزي تمديد عقده مع إدارة ناديه الراغبة بتحسين عقد اللاعب والإبقاء عليه في ملعب أنفيلد فترة أطول.

وبحسب صحيفة "التليغراف" البريطانية، فإن عقد ستيرلنغ البالغ 20 عاما، ينتهي بعد عامين، ويتقاضى رحيم أجرا يقدر بـ30 ألف باوند أسبوعياً، فيما عرضت الإدارة الحمراء مبلغ 70 ألف باوند أسبوعياً، بيد أن الأول رفض مطالباً بتقدير مادي ومعنوي أكبر.

ويبحث ستيرلنغ بحسب تقرير الصحيفة عن تأمين مستقبله ومسيرته الكروية، خصوصا بعد ظهور الفرقة الشمالية بأداء متواضع هذا الموسم، تحت قيادة رودجرز، ويحتل ليفربول المركز التاسع بـ21 نقطة.

ويبدو أن الإسباني ريال مدريد أحد أكبر الطامعين بخدمات اللاعب المهاري، حيث ينتظر الجميع في القلعة البيضاء مصير اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، ما إذا كان يسفر من خلالها عن موقف جديد للدولي ستيرلنغ.

