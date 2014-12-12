رامسي يلتحق بقائمة المصابين في آرسنال

أصيب لاعب وسط فريق آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، الدولي الويلزي ارون رامسي بتمزق في العضلة الخلفية، وقد يغيب عن الملاعب حتى نهاية العام الحالي، بحسب ما أعلن مدربه الفرنسي أرسين فينغر.

وقال فينغر خلال مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، عشية مواجهة نيوكاسل غدا السبت "لقد خضع لفحص بالأشعة، لكننا لا ندري مدى خطورة الإصابة. إنه أمر مخيب، لأنه كان بدأ يستعيد مستواه. لا أستطيع التكهن بالفترة التي سيغيبها عن الملاعب".

وتعرض رامسي للإصابة خلال مباراة فريقه ضد غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا (4-1) بعد أن سجل هدفين رائعين في الشوط الأول، لكنه لم يشارك في الشوط الثاني.

والتحق الويلزي بالتالي بلائحة طويلة من المصابين تضم صانع الألعاب الألماني مسعود اوزيل وزميله في خط الوسط جاك ويلشير والفرنسي لوران كوسييلني والإسباني ناتشو مونتريال، وسيغيب هؤلاء جميعا عن مباراة الغد إلى جانب المدافع كالوم تشامبرز الموقوف لطرده ضد ستوك سيتي السبت الماضي.