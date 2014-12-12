شمايكل يغيب عن ليستر سيتي 6 أسابيع

أكد نادي ليستر سيتي صاحب المركز الأخير في الدوري الإنجليزي والمهدد بالعودة إلى الدرجة الأولى، الخميس أن حارسه الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل سيبتعد عن الملاعب نحو 6 أسابيع بداعي الإصابة.

وأصيب كاسبر (28 عاما)، نجل الحارس الشهير لمانشستر يونايتد سابقا بيتر شمايكل، اليوم خلال التدريب بكسر في مشط القدم وسيخضع الجمعة لعملية جراحية. وقال المدرب نايجل بيرسون في مؤتمر صحافي رداً على سؤال حول مدة غيابه "ليست لدي فكرة دقيقة، والأفضل الانتظار حتى السبت للوقوف على حقائق الأمور". وأضاف "آمل أن تتكلل العملية بالنجاح، المدة في مثل هذه الإصابات تتراوح بين 4 و6 أسابيع. ربما تكون أطول، لا نعرف تماما".

وسيحل بن هامر (27 عاماً) محل كاسبر في مباراة ليستر الذي صعد إلى الممتاز بعد أن توج بطلاً لدوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، ضد مانشستر سيتي حامل اللقب السبت في المرحلة السادسة عشرة.