يوردانيسكو مطالباً رادوي: تراجع عن الاعتزال

يحاول أنجل يوردانسكو مدرب رومانيا إقناع الثنائي صاحب الخبرة ميريل رادوي وستيفان رادو بالتراجع عن الاعتزال الدولي في محاولة لتقوية فريقه في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2016.

واعتزل المدافع رادوي (33 عاماً) الذي يلعب في الأهلي الإماراتي اللعب الدولي في 2010 بعد خلاف مع مدرب رومانيا وقتها رازفان لوتشيسكو.

وأعلن رادو الظهير الأيسر للاتسيو الإيطالي (28 عاماً) اعتزاله دولياً العام الماضي "لأسباب شخصية".

ويستطيع رادوي - الذي شارك في 67 مباراة دولية بين 2000 و2010 - اللعب أيضا في مركز الوسط المدافع، بينما يمكن أن يلعب رادو في قلب الدفاع.

وقال يوردانسكو لوسائل إعلام محلية أمس الخميس "أنا مهتم بأي لاعب يستطيع مساعدة المنتخب الوطني. رادوي ورادو أثبتا أن بوسعهما تقديم عروض قوية."

وأضاف "أريد الحديث معهما لكني لن أتحدث معهما عبر الهاتف. أرغب في مقابلتهما."

وتتصدر رومانيا التي يخلو سجلها من الهزائم المجموعة السادسة في تصفيات بطولة أوروبا 2016 برصيد عشر نقاط من أربع مباريات.

وتولى يوردانسكو تدريب رومانيا لثالث مرة في أكتوبر وقادها للفوز 2-صفر على أيرلندا الشمالية مفاجأة التصفيات قبل التفوق على الدنمارك بالنتيجة ذاتها في مباراة ودية في بوخارست.

وقاد يوردانسكو المنتخب الروماني لدور الثمانية في كأس العالم 1994 بالإضافة لبطولة أوروبا 1996 وكأس العالم 1998. وبلغت رومانيا دور الثمانية في بطولة أوروبا 2000 تحت قيادة المدرب إيمريك جيني.