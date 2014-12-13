الإصابة تحجب دي ماريا عن موقعة ليفربول

أكد الهولندي لويس فان جال المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم أن الجناح الأرجنتيني الدولي أنخيل دي ماريا لن يشارك في المباراة أمام ليفربول غدا الأحد، بسبب معاناته من إصابة في أوتار الساق.

وتعرض دي ماريا من إصابة في أوتار الساق خلال المباراة التي فاز فيها مانشستر على هال سيتي بثلاثة أهداف نظيفة، ليغيب عن المباراتين أمام ستوك سيتي وساوثهامبتون.

ويستعيد فان جال جهود كريس سمالينج في غضون أسبوعين بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباراة أمام ساوثهامبتون يوم الاثنين الماضي.

وقال فان جال "لدينا فقط أربعة لاعبين مصابين، وهذه أفضل إحصائية لنا على الإطلاق".

وأضاف "فقط لوك شو وكريس سمالينج ودي ماريا ودالي بليند غائبون عن الفريق".

واستعاد مانشستر جهود المدافعين رافاييل وفيل جونز بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، كما قد يلحق المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو بمواجهة ليفربول بعد استعادة لياقته البدنية التي أثرت عليه كثيرا في الأسابيع الأخيرة.