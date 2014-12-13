بلغريني يطالب لامبارد بالبقاء في صفوف السيتي

قال مانويل بلغريني، مدرب مانشستر سيتي، بطل دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم، إن الفريق يرغب في تمديد تعاقده مع لاعب الوسط الإنجليزي المخضرم فرانك لامبارد المعار من نيويورك سيتي الأميركي.

وينتهي عقد إعارة لامبارد إلى سيتي في نهاية العام الحالي، وقد أحرز اللاعب للفريق ثلاثة أهداف في عشر مباريات في الدوري الإنجليزي.

وانضم لامبارد للفريق الأميركي بعد استغناء تشيلسي عنه في نهاية الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يعود لامبارد (36 عاما) إلى نيويورك سيتي في يناير المقبل لبدء التدريبات استعدادا لانطلاق الموسم الجديد في الولايات المتحدة في مارس.

وعبر بلغريني عن أمله في إمكانية توصل الناديين الأميركي والإنجليزي لاتفاق يضمن استمرار لامبارد في سيتي.

والفريقان الأميركي والإنجليزي مملوكان لمجموعة سيتي لكرة القدم.

وقال بلغريني الذي يحتل فريقه المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي بعد تشيلسي قبل لقائه مع ليستر سيتي اليوم السبت "أعتقد أن فرانك لاعب في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وآمل أن نتمكن من إبقائه هنا".

وأضاف المدرب التشيلي قوله "لكني لا أستطيع أن أقول من طرف واحد ما الذي سيحدث بالنسبة له، فهو معار حتى نهاية ديسمبر، وهناك طرف آخر في الموضوع، لكني آمل أن نتمكن من التوصل لقرار قريبا لأنه أمر مهم بالنسبة لنا".

وقالت تقارير إعلامية إن الناديين الأميركي والإنجليزي سيبحثان الأسبوع المقبل وضع لامبارد، في حين قال دون جاربر مفوض رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم إن الرابطة لن تتدخل في الأمر.