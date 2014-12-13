تشيلسي والسيتي يواصلان الصراع على قمة إنجلترا

واصل تشيلسي ومانشستر سيتي صراعهما الثنائي على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز كل منهما على فريق متعثر اليوم السبت.

واستأنف تشيلسي تفوقه المعتاد في ملعبه ستامفورد بريدج، فسجل هدفين عن طريق إيدن هازارد ودييغو كوستا ليتغلب 2-صفر على هال سيتي الذي طرد لاعبه توم هادلستون.

وبقي سيتي حامل اللقب لصيقا بالقمة بانتصاره الخامس على التوالي في الدوري على فريق الذيل ليستر سيتي بهدف نظيف أحرزه فرانك لامبارد في الدقيقة 40.

لكن سعادة سيتي لم تكتمل بعد إصابة قائده فنسن كومباني العائد لتوه بعد غياب طويل. وأصيب كومباني مدافع بلجيكا في عضلات الفخذ الخلفية.

ويملك تشيلسي 39 نقطة مقابل 36 لسيتي.

وتعادل وست هام يونايتد صاحب المركز الرابع بهدف لمثله مع مضيفه سندرلاند، وخسر ساوثامبتون 1-صفر أمام بيرنلي الذي أحرز هدفه عن طريق آشلي بارنز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث بفارق 11 نقطة وراء تشيلسي قبل أن يخوض مباراة قمة ضد ليفربول غدا الأحد.