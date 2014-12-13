كازاخستان ترغب باستضافة مونديال 2026

صرح أديبيك تشاكسيبيكوف رئيس اتحاد الكرة الكازاخستاني المنتهي ولايته لوسائل إعلام محلية اليوم السبت أن كازاخستان تسعى لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2026.

ويأمل البلد الغني بالنفط الواقع في وسط آسيا في استضافة العديد من الفعاليات الكبرى حيث تتنافس مدينة ألماتا الكازاخية من أجل تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022.

وكانت مدينة ألماتا قد سبق لها تنظيم دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2011. ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة لبطولة كأس العالم عام 2018 في روسيا، فيما تستضيف قطر المونديال عام 2022.