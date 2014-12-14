السيتي يفتقد جهود كومباني ودزيكو حتى نهاية العام

المصدر: لندن - د ب أ

تعرض فريق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لضربة مزدوجة تتمثل في إصابة قائده البلجيكي فينسنت كومباني ومهاجمه البوسني ادين دزيكو وإمكانية غيابهما عن الملاعب حتى بداية العام الجديد.

وعانى دزيكو من إصابة في ربلة الساق (السمانة) خلال عملية الإحماء التي سبقت المباراة التي فاز فيها سيتي على ليستر سيتي بهدف نظيف أمس السبت فيما تعرض كومباني لإصابة في أوتار الساق خلال المباراة وغادر الملعب في الدقيقة 77.

واعترف التشيلي مانويل بيليغريني المدير الفني لسيتي باستحالة مشاركة دزيكو أو كومباني مع الفريق مجددا في العام الحالي.

وانضم كومباني ودزيكو إلى قائمة المصابين في سيتي التي تضم أيضا سيرخيو أغويرو وستيفان يوفيتيتش.