ريبيري: يمكنني اللعب في منطقة الخليج

كشف فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونيخ عن إمكانية انتقاله إلى الولايات المتحدة، أو إحدى دوريات المنطقة الخليجية قبل اعتزال كرة القدم.

وتحدث فرانك ريبيري لصحيفة "فيلت أم سونتاج" الألمانية قائلاً: "أنا هنا منذ ثماني سنوات تقريباً، علاقتي مع البايرن مثل زوجين." وأضاف: "لقد اشتريت منزلا هنا، وابني وُلد هنا، أبنائي يتحدثون اللغة الألمانية أفضل مني."

وأكمل صانع الألعاب الفرنسي: "يمكنني أن ألعب في نادٍ آخر في أوروبا، ولكن قلبي متعلق بنادي بايرن ميونيخ كثيراً، ولكن أتوقع ذهابي للولايات المتحدة الأميركية، أو قطر أو دبي، من أجل اكتساب خبرة جديدة."

وأنهى حديثه قائلاً: "ننتظر الإفراج عن أولي هونيس رئيس النادي السابق، نحن نتمنى عودته إلينا مجدداً، نحن نفتقده بشدة."

يذكر أن فرانك ريبيري قد شارك في 9 مباريات، وأحرز هدفين مع نادي بايرن ميونيخ، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني الموسم الحالي.