مدرب سيدني يبدي استياء بالغا بعد الخسارة المونديالية

أعرب توني بوبوفيتش المدير الفني لفريق ويسترن سيدني الأسترالي عن استيائه من سوء حالة أرضية الملعب الذي استضاف مباراة فريقه أمام منافسه كروز أثول المكسيكي أمس السبت في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، كما انتقد حكم اللقاء أيضا.

وقال بوبوفيتش في المؤتمر الصحافي الذي أعقب لقاء أمس الذي خسر فيه فريقه بنتيجة 3-1 في الوقت الإضافي: "من الواضح أن الحكام غير مؤهلين لإدارة مثل هذا النوع من البطولات".

وشهدت المباراة طرد لاعبين من الفريق الأسترالي: ماثيو سيبرانوفيتش في الدقيقة 74 للإنذار الثاني ونيكولاي توبور ستانلي في الدقية 102.

وأضاف بوبوفيتش قائلا: "حالة الطرد الأولى تسببت في ضرر بالغ لنا أما الثانية فأدت إلى تعقيد الأمور بشكل كبير".

وأكد المدرب الأسترالي أن توبور ستانلي لم يكن قد حصل على بطاقة صفراء قبل طرده، حيث قام حكم المباراة بإشهار البطاقة الصفراء ثم الحمراء مباشرة.

وتابع: "لم يكن بمقدورنا فعل أي شيء.. لقد كان مدونا لديه أن اللاعب حصل على بطاقة صفراء سابقة ولكن الأمر لم يكن كذلك.. أشعر بخيبة أمل.. لقد كنا قاب قوسين أو أدنى من مواجهة ريال مدريد.. لم يكن لدينا أي اختيار في الوقت الإضافي".

وكان فريق سيدني قد تقدم في الشوط الأول من المباراة قبل أن تستقبل شباكه هدف التعادل في الدقيقة 89 عن طريق ضربة جزاء نفذها اللاعب خيراردو تورادو.

ولعبت مباراة أمس تحت وطأة الأمطار الغزيرة التي أثرت على أداء اللاعبين، وهو ما دفع بوبوفيتش إلى القول بأن حكم اللقاء كان عليه أن يلغيها في مثل هذه الظروف.