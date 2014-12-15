أجيري..هيريرا..وغابي متهمون بالتلاعب في دوري إسبانيا

ذكر اسم خافيير اجيري، مدرب اليابان واندير هيريرا لاعب وسط مانشستر يونايتد وجابي قائد اتليتيكو مدريد، اليوم الاثنين، في قضية مزعومة تتعلق بالتلاعب في نتيجة مباراة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في موسم 2010-2011.

وكان اجيري مدربا لريال سرقسطة وقت المباراة المشبوهة - التي كانت على ملعب ليفانتي في الجولة الأخيرة للموسم - بينما كان هيريرا وجابي ضمن صفوف سرقسطة.

وفاز سرقسطة بالمباراة 2-1 ليتفادى الهبوط للدرجة الثانية، وقدم مكتب الادعاء الإسباني دعوى أمام محكمة في بلنسية، اليوم الاثنين، زعم فيها أن لاعبي ليفانتي حصلوا على أموال من أجل الخسارة.