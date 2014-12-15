تشيلسي يلاقي سان جيرمان.. والسيتي يصطدم بالبارسا

أسفرت قرعة الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2014-2015 التي سحبت اليوم الاثنين، في مدينة نيون السويسرية حيث مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن مواجهتين ساخنتين تجمع الأولى مانشستر سيتي بطل إنكلترا مع برشلونة وصيف بطل إسبانيا، وباريس سان جرمان بطل فرنسا مع تشلسي متصدر الدوري الإنكليزي.

وكانت القرعة موجهة على 3 محاور فجنبت التقاء فريقين كانا في مجموعة واحدة في الدور الأول، وفريقين من بلد واحد مع مراعاة خوض بطل كل مجموعة مباراة الإياب على أرضه.

وتعتبر مواجهة مانشستر سيتي مع برشلونة الأقوى على الإطلاق، وقد التقى الفريقان في هذا الدور الموسم الماضي، ونجح الفريق الكاتالوني في عبوره على حساب البطل الإنكليزي بفوزه عليه مرتين ذهابا 2-1 وإيابا 2-صفر.

في المقابل، نجح تشلسي بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الموسم الماضي في التسلق الى نصف النهائي على حساب فريق العاصمة الفرنسية بفوزه عليه 3-1 في بارك دي برانس و2-صفر على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

وصرح رئيس باريس سان جرمان، القطري ناصر الخليفي، بعد القرعة ان تشلسي "هو افضل منافس لنا وانا واثق جدا. لدي ثقة كاملة بالمدرب (لوران بلان) واللاعبين الذين سيقدمون افضل صورة للفريق".

واضاف " لقاء العام الماضي كان تجربة طيبة علمتنا ما يجب علينا الا نكرره".

وتأتي تصريحات الخليفي ردا على ما ادلى به مورينيو الاسبوع الماضي حيث قال "اعتقد بان باريس سان جرمان يناسبنا جدا. المسافات بين العاصمتين مريحة بالنسبة لنا ولمشجعي الفريق".

واوقعت القرعة ريال مدريد الاسباني حامل اللقب والمرشح بقوة للاحتفاظ به في ظل تألق معظم لاعبيه خصوصا البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بايل والكولومبي خاميس رودريغيز، في مواجهة شالكه الالماني.

وكان الفريقان التقيا في هذا الدور ايضا العام الماضي، وفاز الفريق الملكي ذهابا في غيلسنكيرشن 6-1 وايابا في مدريد 3-1، وتأهل لملاقاة فريق الماني آخر هو بوروسيا دورتموند في طريقه الى منصة التتويج لاحقا على حساب جاره اتلتيكو مدريد.

وتشكل المواجهة بين ارسنال الانكليزي، وصيف بطل 2006، وموناكو الفرنسي مناسبه لمدرب الاول الفرنسي ارسين فينغر للقاء فريقه السابق.

ولا تصح التوقعات في مواجهة باير ليفركوزن الالماني واتلتيكو مدريد الاسباني وصيف البطل حيث يحتل كل منهما المركز الثالث في البطولة المحلية، مع ترجيح بسيط لخبرة مدرب فريق العاصمة الاسبانية الارجنتيني دييغو سيموني.

وتعتبر المواجهة بين يوفنتوس بطل ايطاليا وبوروسيا دورتموند الالماني اعادة لنهائي 1997 الذي انتهى بتتويج الالمان.

لكن الفوراق كبيرة حاليا قياسا على اداء الفريقين حيث ترجح كفة فريق "السيدة العجوز." متصدر بطولة ايطاليا، فيما يكابد الفريق الالماني في قاع الترتيب وهو يحتل حاليا المركز السادس عشر (4 انتصارات وتعادلان و9 هزائم)الذي يرغم صاحبه على خوض ملحق مع ثالث الدرجة الاولى من اجل البقاء او الهبوط.

ووضعت القرعة العملاق البافاري بايرن ميونيخ، صائد الالقاب والارقام القياسية في المانيا، في مواجهة سهلة مع شاختار دانييتسك الاوكراني، فيما يواجه بورتو البرتغالي خصما اقل خبرة منه هو بال السويسري.

وتقام مباريات الذهاب في 17 و18 فبراير و24 و25 منه، ومباريات الاياب في 10 و11 مارس والاياب في 17 و18 منه.

وتقام المباراة انهائية للمسابقة في 6 يونيو في برلين.

