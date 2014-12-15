ثمن شقة إبراهيموفيتش 30 ألف يورو شهرياً

ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن زلاتان إبراهيموفيتش نجم فريق باريس سان جرمان قد انتقل من مقر سكنه الحالي بحي "لامادلين" إلى آخر يقع بمنطقة الشانزلزيه.

ويعتبر سكن النجم السويدي الجديد، عبارة عن ثلاث شقق مفتوحة على بعضها وتقدر مساحتها بـ600 متر، كما يتوفر بها كافة المرافق من حمام سباحة مغطى وجاكوزي وصالة ألعاب رياضية، ويقدر ثمن الشقة شهرياً 30 ألف يوور.

ويقيم اللاعب المميز، مع صديقته السويدية هيلينا سوجر وطفليه، بينما يعتبر سكنه ليس بعيدا عن زميليه في صفوف باريس، تياغو موتا وتياغو سيلفا، فيما يحظى الأول بحراسة شخصية تكلف إدارة النادي رقما مذهلا.

وتتوفر الشقق على مأوى للسيارات يتسع لخمسة منها، ويمكن لزلاتان الدخول بسيارته عبر مصعد بعيد عن العيون لإيواء سيارته الفارهة.

وسجل إبراهيموفيتش هذا الموسم مع فريق "الأمراء" 8 أهداف في مسابقة الدوري الفرنسي، كما يعتبر هداف المسابقة الموسم الفائت بـ26 هدفاً.