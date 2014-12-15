روما تترشح لاستضافة أولمبياد 2024

قال ماتيو رينتسي رئيس وزراء إيطاليا اليوم الاثنين، إن روما ستتقدم بعرض لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024.

وأوضح رينتسي في حفل عقد بالعاصمة الإيطالية للإعلان عن الترشح "في كثير من الأحيان كانت إيطاليا تحجم عن هذا الترشح".

وأضاف "نتقبل الهزيمة لكن ما لا نتقبله هو عدم السعي لتحقيق الانتصار."

وقد تتنافس العاصمة الإيطالية مع مرشحين آخرين من بينهم برلين وهامبورج وباريس وبودابست وكييف والدوحة واسطنبول ومدن في الولايات المتحدة وإفريقيا.

واقتربت إيطاليا من الفوز بشرف تنظيم الأولمبياد في 2004 قبل أن تخسر لصالح أثينا. وألغى رئيس الوزراء السابق ماريو مونتي محاولة للترشح لنيل نسخة 2020 لأسباب مالية.

