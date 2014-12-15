قائد أوكلاند: الفوز على سطيف من أكبر إنجازاتي

يقول إيفان فيسليتش قائد أوكلاند سيتي إن مساعدة الفريق على بلوغ الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية على نحو مفاجئ يعد إنجازا ضخما يتساوى في حجمه مع تمثيل نيوزيلندا في كأس العالم 2010.

وقاد اللاعب المخضرم البالغ من العمر 38 عاما بطل منطقة الاوقيانوس الى انتصار مفاجئ بهدف دون رد على وفاق سطيف الجزائري في دور الثمانية من البطولة المقامة في المغرب يوم السبت ليضرب موعدا في الدور قبل النهائي مع سان لورينزو الارجنتيني يوم الخميس المقبل.

ونقلت وسائل إعلام نيوزيلندية عن فيسليتش قوله اليوم الاثنين: "الصعود للدور قبل النهائي في كأس العالم للأندية بعد الفوز على بطل إفريقيا أمر لا يصدق. يتوارى خلف أي شيء آخر حققته خلال مسيرتي".

وتابع "يتعين علينا الاستمتاع بهذا الإنجاز لأن أمامنا الآن فرصة لا تتاح إلا مرة واحدة في العمر لتمثيل نيوزيلندا ومنطقة الاوقيانوس بأسرها في الدور قبل النهائي".

ولعب المدافع المولود في أوكلاند لنيوزيلندا في كأس العالم 2010 التي أقيمت في جنوب إفريقيا ولم يخسر الفريق وقتها أي مباراة فتعادل مع باراغواي وسلوفاكيا وايطاليا حاملة اللقب قبل أن يودع البطولة من دور المجموعات.

ولم يكن اوكلاند مقنعا ايضا حينما توجه الى افريقيا هذا الشهر للمشاركة في كأس العالم للاندية لسادس مرة.

لكنه فاز على المغرب التطواني بركلات الترجيح ليبلغ دور الثمانية للمرة الثانية فقط في تاريخه.

وبعدها سجل جون ايرفينج هدفا في الشوط الثاني ليهزم وفاق سطيف. وعبر فيسليتش عن دهشته لعدم خروج فريقه منتصرا بفارق كبير.

وقال فيسليتش "حققنا نتيجة مستحقة تماما. لعبنا مباراة جيدة والخرج بنتيجة مثل هذه يشعرني بالفخر."

وتابع "بعد مرور 20 دقيقة بدأنا نشعر بأن المباراة تسير في صالحنا وقدمنا عرضا جيدا جدا في كرة القدم. خلقنا فرصا أكثر منهم ولعبنا بثقة حتى نهاية المباراة.

تحدثنا عن الانتقال الى مستو آخر قبل مباراة سطيف وفعلنا ذلك. حققنا انتصارين وانا فخور جدا بما حققناه."

وإذا فجر أوكلاند مفاجأة أخرى بالفوز على بطل أمريكا الجنوبية فانه سيصعد الى النهائي لاول مرة ليتقابل مع العملاق الاسباني ريال مدريد أو كروز ازول المكسيكي.

