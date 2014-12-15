نيمار يواصل الغياب عن برشلونة بسبب كاحله

قال المدرب لويس انريكي، اليوم الاثنين، إن نيمار مهاجم برشلونة لم يتعاف من مشكلة بسيطة في الكاحل، وسيغيب عن إياب دور 32 لكأس ملك إسبانيا أمام ضيفه ويسكا المنتمي للدرجة الثالثة غدا الثلاثاء.

وغاب نيمار عن تعادل برشلونة السلبي أمام مضيفه خيتافي يوم السبت، وانضم إليه في قائمة الإصابات داني الفيس زميله في منتخب البرازيل الذي يعاني من شد في عضلات الفخذ الخلفية.

وعانى برشلونة أمام خيتافي الذي لعب مدافعا وسط هطول أمطار غزيرة على مشارف مدريد، لكن من المتوقع تأهله بسهولة إلى دور الستة عشر في كأس الملك بعد فوزه على مضيفه ويسكا ذهابا برباعية دون رد.

وقد يتقابل برشلونة بعدها مع الفائز من مواجهة ايلتشي وريال بلد الوليد على مكان في دور الثمانية، حيث من المتوقع أن يواجه حينها ريال مدريد حامل اللقب أو اتليتيكو مدريد بطل الدوري.

وهون لويس انريكي الذي يمضي أول مواسمه مع برشلونة خلفا لجيراردو مارتينو من القلق حول أداء برشلونة المخيب مطلع الأسبوع الجاري، والذي جعله يتأخر بأربع نقاط خلف ريال مدريد المتصدر بعد 15 مباراة.

وأبلغ لويس انريكي الصحافيين قبل أن يدافع عن طريقة لعب برشلونة "الابتعاد بأربع نقاط عن الصدارة ليس فارقا كبيرا، ورأينا كثيرا كيف تغيرت الأمور".

وتابع لاعب وسط برشلونة وريال مدريد وإسبانيا السابق "نبحث عن الفوز باللعب بطريقة جميلة، وأعتقد أنه يكون أمامنا فرصة أكبر للانتصار حينما نلعب بطريقة جميلة وفعالة".

واستطرد "الفريق يتحسن وأشعر بالرضا عن أداء اللاعبين".

وأوقعت قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا برشلونة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، وسيستقبل قرطبة في الدوري الإسباني يوم السبت، وهي آخر مباراة قبل عطلة شتوية ستستمر أسبوعين.