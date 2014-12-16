بعد عقدين من الركض.. غزال فرنسا يتوقف

أعلن تييري هنري الهداف التاريخي لأرسنال والفائز السابق بكأس العالم اعتزاله لعب كرة القدم اليوم الثلاثاء بعد مشوار حافل استمر نحو 20 عاماً.



وشارك هنري البالغ عمره 37 عاما في 123 مباراة مع منتخب فرنسا وسجل 51 هدفا وساعد بلاده على الفوز بكأس العالم 1998 وببطولة أوروبا 2000 كما فاز بألقاب مهمة مع فريقي أرسنال وبرشلونة.



وقال هنري في بيان "خضت رحلة مذهلة وأود التقدم بالشكر لكل المشجعين والزملاء والأشخاص الذين قابلتهم في موناكو ويوفنتوس وأرسنال وبرشلونة ونيويورك رد بولز وبالطبع في المنتخب الوطني الفرنسي، لأنهم جميعا ساعدوني على قضاء أوقات رائعة في اللعبة."

وأضاف "حان الوقت لمشوار مختلف في حياتي."

وترك هنري رد بولز في وقت سابق من الشهر الجاري بعد عقد لنحو أربع سنوات وقال إنه في حاجة إلى وقت لتحديد وجهته المقبلة.

وأعلن هنري أنه سيعمل كمحلل تلفزيوني في قناة سكاي سبورتس في بريطانيا بداية من العام المقبل.

وصنع هنري شهرته في إنجلترا وأصبح من أبرز مهاجمي أوروبا بعدما غير أرسين فينغر مدرب أرسنال مركزه من لاعب جناح إلى مهاجم بعد انضمامه للفريق قادما من يوفنتوس.

وسجل هنري 228 هدفا مع أرسنال في فترتين وفاز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين قبل أن ينتقل إلى برشلونة ويتوج بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في 2009.