مونتويا يقرر الرحيل عن برشلونة

يتطلع مارتن مونتويا مدافع برشلونة إلى اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما قرر وفقاً لوكيل أعماله الرحيل عن ناديه الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.

وفضل مونتويا (23 عاماً) البقاء في برشلونة قبل انطلاق الموسم من أجل المنافسة على مكان في التشكيلة الأساسية، رغم رغبة عدة أندية أوروبية في ضمه منها ليفربول، لكنه شارك لفترات محدودة.

وقال خوان دي ديوس كاراسكو وكيل مونتويا لرويترز اليوم الثلاثاء "إنه سيرحل في يناير ونحن في إطار التوصل إلى اتفاق مع برشلونة."

وأضاف "هناك بعض الأندية في إنجلترا مستعدة للتفاوض لضمه ودفع الشرط الجزائي البالغ 20 مليون يورو."

ووجد مونتويا نفسه في المركز الرابع في ترتيب اللاعبين في مركزه خلف داني الفيس ودوغلاس وأدريانو.

وقال لويس إنريكي مدرب برشلونة في وقت سابق من الشهر الجاري "أعرف مارتن جيدا ومن الصعب بالنسبة لي استبعاد بعض اللاعبين من التشكيلة، ولذلك يمكن تخيل صعوبة ذلك مع لاعب سبق لي تولي تدريبه في فرق الشباب."

وأضاف "يمكنني فقط أن أشيد بمجهوده ورغبته. يمكن للموقف أن يتغير في أي وقت وهو يعمل بجدية كبيرة حتى يحدث ذلك. كل ما يمكنني فعله هو تحفيزه لمواصلة ما يفعله."

وربما يرتبط سماح برشلونة لمونتويا بالرحيل بنتيجة الالتماس الذي قدمه النادي ضد عقوبة الاتحاد الدولي (الفيفا) بمنعه من إبرام أي صفقة في فترتي انتقال.