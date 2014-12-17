الألماني هانكه يعتزل لعب كرة القدم

أعلن مهاجم منتخب ألمانيا لكرة القدم السابق مايك هانكه البالغ من العمر31 عاماً، يوم الأربعاء اعتزاله لعب كرة القدم.

وصرح هانكه في مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس نيوز" التلفزيونية قائلا: "أفضل الاعتزال الآن على الاعتزال في سن الـ35 أو الـ36 عندما تكون عظامي تكسرت".

وكان هانكه يلعب مؤخراً مع نادي جويتشو رينهي الصيني، ولكنه سبق له اللعب مع أندية شالكه وفولفسبورغ وهانوفر وبوروسيا مونشينغلادباخ وفرايبورغ الألمانية.

ولعب هانكه 12 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا في الفترة ما بين عامي 2005 و2007 وسجل هدفا واحدا مع الفريق، كما أنه كان لاعبا بالمنتخب الألماني الذي حقق المركز الثالث ببطولة كأس العالم على أرضه عام 2006 .