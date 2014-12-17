المدربون المعارون بين نجاح بينغهام وفشل فيرغسون

كان بيلي بنغهام مدرباً لمانسفيلد تاون الأيرلندي الشمالي، قبل 36 عاماً، أعاره النادي لتدريب المنتخب الوطني الأول في البلاد ومع بداية عام ثمانين حقق مع أيرلندا الشمالية بطولة الجزر البريطانية بعدها مباشرة.

اتحاد الكرة دفع قيمة عقده مع مانسفيلد وجعله مدربا دائما للمنتخب .. بيلي قاد بلاده للتاهل الى نهائيات كأس العالم 1982 واعتبر بعدها من بطلا قوميا، وأخفق بالوصول إلى نهائيات أوروبا عام 1984 ولكنه قاد بلاده مجددا الى مونديال المكسيك، و فشل في التأهل إلى مونديال التسعين.. وبعدها بـ3 أعوام استقال من منصبه.

وفي مسيرة أليكس فيرغسون عقد إعارة، فمدرب مانشستر يونياتد التاريخي وقبل أن يحمل لقب "سير" كان مدربا لنادي أبرديين حقق معهم جميع الالقاب، وعندما وصلت سكوتلاندا إلى كأس العالم عام 1986 توفي مدربها جوك ستين.. فقام اتحاد كرة القدم باستعارة أليكس فيرغسون من أبردين، وحينها فاز بمبارة وخسر اثنتين وودع مع بلاده من دور المجموعات وعاد الى ابردين قبل أن تُعلن خلافته لرون أتكينسون مع الشياطين الحمر وفي العام نفسه.

وفي انجلترا تمت اعارة كيفين كيغان لمنتخب البلاد في فترة توقف الدوري لقيادة منتخب الأسود الثلاثة في تصفيات كاس امم اوروبا، اختلف بعدها مع ناديه ودفع الاتحاد الانكليزي قيمة شرطه الجزائي مع فولهام وبقي مع المنتخب قادهم للوصول للنهائيات الأوروبية، وهناك فاز بمباراة وخسر اثنتين، ليودع الانكليز البطولة وودع كيغان المنتخب.

وجرب الهولندي غوس هيدنيك الإعارة في مناسبتين الأولى في 2005 أعندما كان مدربا لايندهوفن الهولندي وتمت إعارته لتدريب المنتخب الاسترالي لعب معهم مباراة الملحق المونديالي وأهلهم إلى نهائيات كأس العالم في ألمانيا وواصل معهم ليقود الفريق الى الدور الثاني وكسب شعبية جارفة في بلاد الكانغرو، كل هذا وبقي مدربا لإيندهوفن في الوقت عينه، ترك استراليا بعد مونديال ألمانيا وبعدها بقليل ترك أيندهوفن ورحل إلى روسيا وبقي مع منتخبهم حتى 2010 ولكن قبل المونديال بعام أعاره الاتحاد الروسي لنادي تشلسي الانكليزي خلفا للبرازيلي سكولاري. واستطاع هيدينك الوصول مع البلوز إلى نصف نهائي دوري ابطال أوروبا في العام 2009 وترك لندن بعدها وبقي مع الروس ومنتخبهم قبل إقالته عام 2010.

واستلم ديك أدفوكات مهمة تدريب المنتخب البلجيكي في 2009، وفي ديسمبر العام نفسه تمت إعارته لتدريب نادي ألكمار وبعد شهر تولى الكمار دفع راتبه بالكامل وقرر مواصلة اعارته لتدريب منتخب بلجيكا في أبريل عام 2010 أقيل من المنتخب بعد نتائج مخيبة وبعدها بشهرين أقيل من ألكمار للسبب نفسه.

وفي تاريخ منتخب العراق الكثير من استعارة المدربين في مونديال 1986، المونيال الوحيد الذي وصله أبناء الرافدين تمت إعارة مدرب منتخب قطر البرازيلي إيفاريستو ليقود العراق في المونديال، وخسر معهم مباريات المجموعة الثلاث وودعوا البطولة مبكرا وعاد إيفاريستو إلى قطر ..

واستعار منتخب العراق، عدنان حمد من نادي الفيصلي الاردني عام 2008، وفي كأس القارات 2009 بجنوب افريقيا استعار العراق الصربي بورا ميلوتينوفيتش مستشار الاتحاد القطري لكرة القدم .

وأعار الأهلي السعودي مدربه البرازيلي تيلي سانتانا لتدريب منتخب السيلساو في مونديال 1982 ودعت البرازيل من الدور الثاني بثلاثية باولو روسي وعاد سانتانا للاهلي

منتخب تونس وفي تصفيات مونديال البرازيل أقال نبيل معلول قبل نهاية التصفيات واستعار الهولندي رود كرول من الصفاقسي قاده في مباراتين ولم يتأهل وعاد إلى الصفاقسي

