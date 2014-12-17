جونسون يغيب عن ليفربول شهراً بسبب الإصابة

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية اليوم الأربعاء أن جلين جونسون مدافع ليفربول سيغيب عن الملاعب لنحو شهر واحد، بسبب إصابة في الفخذ.

وأصيب جونسون (30 عاما) خلال الشوط الأول من مباراة ليفربول التي انتهت بخسارته 3-صفر أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد يوم الأحد الماضي وقالت صحيفة ليفربول إيكو إنه سيغيب شهرا على الأقل.

وسيخضع جونسون - الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الجاري - لفحوص لتحديد فترة غيابه عن الملاعب، لكن من المنتظر أن يغيب عن جدول المباريات المزدحم في فترة عيد الميلاد وبداية العام الجديد.

وفي ظل غياب جونسون فإنه من المرجح أن يلعب الإسباني خافيير مانكيو مع ليفربول أمام بورنموث المنتمي للدرجة الثانية في مباراة الفريقين بدور الثمانية لكأس الرابطة اليوم الأربعاء.