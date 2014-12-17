ريال مدريد يبلغ نهائي كأس العالم برباعية

وجد ريال مدريد بطل أوروبا الأمر سهلا في مراكش فانتصر دون عناء على كروز أزول المكسيكي برباعية نظيفة ليبلغ المباراة النهائية

لكأس العالم لكرة القدم للأندية اليوم الثلاثاء.





ولم يسجل كريستيانو رونالدو أيا من الأهداف الأربعة للفريق الاسباني لكنه صنع هدفا لجاريث بيل بينما تكفل سيرجيو راموس وكريم بنزيمة وإيسكو بالبقية.





ولعب الحارس إيكر كاسياس دورا بارزا في الفوز الكبير بعدما حرم بطل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) من التسجيل بتصديه لركلة جزاء سددها جيراردو تورادو وريال متفوق بهدفين.





وبذل الفريق المكسيكي الذي لا يملك موارد تقارن بما لدى ريال كل جهد ممكن ليكون ندا لكنه وقف يلاحق الأشباح بعد الهدف الثالث لبيل من ضربة رأس في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني.





وافتتح المدافع راموس التسجيل لريال الاسباني بعد ربع ساعة من البداية بضربة رأس.





وأضاف بنزيمة مهاجم فرنسا الهدف الثاني في الدقيقة 36 حين وصلته تمريرة عرضية من داني كارباخال فلمسها بسهولة من مدى قريب ووضعها في الشباك.





وفي الشوط الثاني أضاف بيل هدفه أثر تمريرة عرضية مميزة من رونالدو وأكمل إيسكو الرباعية بتسديدة قريبة المدى الهدفين الآخرين ليتأهل ريال لمواجهة سان لورينزو الأرجنتيني أو أوكلاند سيتي النيوزيلندي في النهائي يوم السبت المقبل.





وستقام مباراة قبل النهائي الثانية غدا الأربعاء.

