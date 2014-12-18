بلغاريا تحاول إعادة برباتوف إلى صفوف المنتخب الوطني

ستحاول بلغاريا مجددا إقناع المهاجم المخضرم ديميتار برباتوف بالتراجع عن قرار اعتزاله اللعب الدولي لمساعدة الفريق على إنعاش فرصته في التأهل لبطولة أوروبا 2016 لكرة القدم، وذلك وفقا لما أعلنه المدرب الجديد إيفايلو بيتيف، اليوم الخميس.

وقرر برباتوف (33 عاما) مهاجم موناكو والهداف التاريخي لمنتخب بلغاريا برصيد 48 هدفا اعتزال اللعب الدولي مع بلاده في 2010، وأخفق لوبوسلاف بينيف المدرب السابق في إقناعه بالتراجع عن قراره.

وقال المدرب بيتيف للتلفزيون البلغاري "لدي رغبة في مقابلته والتحدث إليه. سنرى ما سيحدث".

وتحتل بلغاريا المركز الرابع في المجموعة الثامنة بالتصفيات برصيد أربع نقاط من أربع مباريات، وتتأخر بست نقاط عن كرواتيا وإيطاليا صاحبتي الصدارة وبخمس نقاط عن النرويج. ويتأهل أول منتخبين إلى النهائيات.

وكان برباتوف، مهاجم مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير السابق، انضم لصفوف موناكو في يناير الماضي على سبيل الإعارة من فولهام، لكن بعد خمسة أشهر وقع على عقد لمدة عام واحد.

وتولى بيتيف تدريب بلغاريا، أمس الأربعاء، خلفا لبينيف الذي أقيل من منصبه بسبب النتائج الضعيفة في التصفيات الأوروبية.

وستخوض بلغاريا أول مباراة في التصفيات أمام إيطاليا في صوفيا في 28 مارس المقبل.