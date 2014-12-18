تغريم ريوس نصف مليون يورو بسبب رخصة القيادة

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الخميس، أن لاعب خط الوسط الألماني ماركو ريوس تم تغريمه مبلغ 540 ألف يورو (670 ألف دولار) بسبب القيادة بدون رخصة.

ونقلت "بيلد" عن لاعب بوروسيا دورتموند الألماني قوله إنه لم يستخرج رخصة قيادة من قبل طوال حياته، وأنه قبل دفع الغرامة المالية، مما يعني أنه لن يضطر للمثول أمام المحكمة.

وأوضحت الصحيفة أنه فيما يبدو أن الشرطة ضبطت ريوس في مارس الماضي، فيما أكد النائب العام لمدينة دورتموند هينر كروزه للصحيفة أن لاعب خط الوسط الدولي قاد سيارته بدون رخصة على الأقل ست مرات بين عامي 2011 و2014.

وقال ريوس لـ"بيلد": "كان تصرفا غبيا. لقد تعلمت الدرس، وهذا الأمر لن يتكرر معي أبدا". وأشارت بيلد إلى أن الغرامة تم تحديدها بناء على راتب ريوس الشهري من بوروسيا دورتموند الذي يصل إلى 180 ألف يورو.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة لم تلحظ أنه لا يملك رخصة قيادة إلا عندما استوقفته في مارس الماضي، وأن اللاعب الشاب تم التقاطه على كاميرات مراقبة السرعة خمس مرات من قبل، ولكنه كان مواظبا على تسديد مخالفات السرعة الخاصة به، مما ساعد على عدم ملاحظة عدم امتلاكه رخصة قيادة في ذلك الوقت.