أبيدال يعلن اعتزاله اللعب رسمياً

أعلن مدافع المنتخب الفرنسي السابق لكرة القدم اريك أبيدال البالغ من العمر 35 عاماً، يوم الجمعة، اعتزاله اللعب "لأسباب شخصية"، فيما قال أبيدال في مؤتمر صحافي "اتخذت قرار الاعتزال هنا مع اولمبياكوس لأسباب شخصية. "الرياضي عالي المستوى هو الذي يعرف متى ينهي مسيرته".

وكان الإسباني ميشال مدرب اولمبياكوس ذكر، الأربعاء، أن المدافع الدولي الفرنسي السابق سيعلن اعتزاله الجمعة في مؤتمر صحافي. وخاض ابيدال مباراته الأخيرة مع فريقه ضد بانيونيوس (2-صفر)، وصرح المدرب لقناة نوفا التلفزيونية أن أبيدال (35 عاما) "اتخذ قراره بترك أولمبياكوس قبل شهرين". وأضاف "أنا فخور بأن أكون مدربه هذا الموسم. القرارات الشخصية تتفوق على قرارات الأرض".

وكان أبيدال ترك برشلونة الإسباني في 2013 بعد أن أجرى بنجاح عملية زراعة كبد إثر إصابته بورم، وعاد إلى موناكو الفرنسي الذي بدأ معه مسيرته، قبل أن ينتقل إلى اولمبياكوس بموجب عقد لمدة عامين، ولم يمض منه سوى 5 أشهر حتى الآن.