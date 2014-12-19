فان غال يطالب لاعبيه بمستويات أفضل

كعادته دوما لا يزال الهولندي لويس فان غال مدرب مانشستر يونايتد يبحث عن تقديم أداء كامل غير منقوص مع الفريق المنافس في دوري إنجلترا الممتاز لكر القدم رغم فوز فريقه 6 مرات متتالية دفعته إلى المركز الثالث بين فرق البطولة العشرين.

وبعد بداية متواضعة في الموسم الحالي استعاد يونايتد تألقه وفاز 3-صفر على منافسه الكبير ليفربول مطلع الأسبوع الحالي ليرفع رصيده إلى 31 نقطة من 16 مباراة.

ورغم التحسن وتقليص الفارق مع المتصدر تشيلسي إلى ثماني نقاط لا يزال المدرب فان غال يبحث عن الأداء الكامل.

وقال فان جال في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "عندما تحقق الفوز ست مرات متتالية تزداد الثقة لكني ما زلت أبحث عن أداء أكثر قربا من الكمال."

وأضاف فان غال قوله "بالنسبة لي الأداء في غاية الأهمية تقدم أداء جيدا تحقق المزيد من الفوز وهذا ما أريد إظهاره للمشجعين.. اللاعبون يريدون اظهار ذلك. ضمان تحقيق الفوز يكون اكبر

كثيرا عندما نقدم اداء افضل."

وسيحل يونايتد ضيفا على استون فيلا الثالث عشر في القائمة غدا السبت في اعقاب فوزه الكبير على ليفربول لكن فان جال لا يتوقع ان يكون للفوز الاخير لفريقه اي علاقة بمواجهة فيلا.

وقال فان غال "لا اعتقد ان مباراة واحدة يمكن ان يكون لها تأثير كبير.. استون فيلا لم يخسر كثيرا جدا بل تعادل وفاز وعندما خسر كان بفارق هدف واحد. ستكون مباراة صعبة للغاية."

وعن الارجتتيني انخيل دي ماريا الغائب بسبب الاصابة قال فان جال "لقد تدرب دي ماريا هذا الاسبوع لكنه غير جاهز للمشاركة.. لم اتخذ قرارا بعد في مشاركته لانه لا يزال امامنا تدريب اخر."

وعن المهاجم الكولومبي رادامل فالكاو الذي عانى من الإصابات منذ انضمامه معارا من موناكو رفض فان غال الكشف بشكل قاطع عن وضعه واكتفى بالقول "انه يظهر تحسنا خلال التدريبات.. ربما يجلس على مقاعد البدلاء او ربما يشارك من البداية."