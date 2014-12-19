نيمار جاهز لمواجهة قرطبة

قال برشلونة اليوم الجمعة إن المهاجم نيمار تعافى من إصابة طفيفة في الكاحل وسيكون جاهزا لمباراة قرطبة باستاد نو كامب في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم غدا السبت.

ولم يلعب نيمار منذ سجل الهدف الثاني لبرشلونة في الفوز 3-1 على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في العاشر من ديسمبر وغاب عن التعادل بدون أهداف في خيتافي في الدوري بالإضافة للقاء أويسكا في كأس الملك.

وتدرب نيمار مع بقية الفريق اليوم الجمعة قبل أن يعطيه الجهاز الطبي الضوء الأخضر مع استعداد فريق المدرب لويس انريكي لمباراته الأخيرة قبل فترة التوقف الشتوية التي تستمر أسبوعين.

وقال برشلونة في موقعه على الإنترنت "تدرب نيمار بشكل طبيعي صباح الجمعة".

وأضاف النادي أن داني الفيس زميل نيمار في منتخب البرازيل والذي يعاني من شد في عضلات الفخذ الخلفية لم يتدرب مع بقية الفريق.

وفوز برشلونة على قرطبة سيقلص الفارق بينه وبين ريال مدريد

المتصدر لنقطة واحدة.

وتأجلت مباراة ريال مدريد على أرضه أمام إشبيلية حتى بداية فبراير شباط بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية في المغرب.

ويقدم نيمار عروضا جيدة هذا الموسم وسجل 11 هدفا في الدوري وثلاثة في دوري الأبطال.