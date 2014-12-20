أستون فيلا يجبر يونايتد على التعادل بعشرة لاعبين

المصدر: لندن - أ ف ب

واصل مانشستر سيتي حامل اللقب انتفاضته ولحق بتشلسي إلى الصدارة مؤقتا بفوزه الكبير على ضيفه كريستال بالاس 3-صفر، اليوم السبت، في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وفي نفس الجولة أجبر أستون فيلا ضيوفه مانشستر يونايتد على التعادل الإيجابي 1-1.

وفرض لاعب وسط منتخب إسبانيا دافيد سيلفا نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 49 و61، وصنع الثالث الذي سجله الدولي العاجي يحيى توريه (81).

وهو الفوز السادس على التوالي لمانشستر سيتي، والثاني عشر هذا الموسم، والثامن على التوالي في مختلف المسابقات، فرفع رصيده إلى 39 نقطة بفارق الأهداف خلف تشلسي الذي يحل ضيفا على ستوك سيتي بعد غد الاثنين في ختام المرحلة.

وبات مانشستر سيتي ثاني فريق يحقق 6 انتصارات متتالية في البريمرليغ هذا الموسم بعد جاره مانشستر يونايتد الذي فعلها الأسبوع الماضي قبل أن يفرمله استون فيلا اليوم بالتعادل معه صفر-صفر.

أما كريستال بالاس فمني بخسارته الثامنة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.

وانتظر رجال المدرب التشيلي مانويل بيليغريني الشوط الثاني لترجمة سيطرتهم الميدانية، فافتتحوا التسجيل عبر سيلفا من تسديدة بيسراه من داخل المنطقة إثر تلقيه كرة من الدولي الأرجنتيني بابلو زاباليتا (49).

وعزز سيلفا التقدم من مسافة قريبة وبتسديدة بيسراه إثر تمريرة من الصربي الكسندر كولاروف (61).

وختم توريه المهرجان إثر هجمة مرتدة قادها سيلفا الذي مرر كرة إلى جيمس ميلنر الذي كسر مصيدة التسلل وهيأها للدولي العاجي داخل المنطفة فهيأها لنفسه بيسراه وسددها قوية ارتطمت بالقائم الأيمن وعانقت الشباك (81).

وفرمل استون فيلا ضيفه مانشستر يونايتد وحرمه من الفوز السابع على التوالي عندما أرغمه على التعادل 1-1.

وكان استون فيلا سباقا إلى التسجيل عبر الدولي البلجيكي كريستيان بينتيكي عندما تلقى كرة داخل المنطقة من ركلة حرة بعيدة للاسكتلندي دارين فليتشر، فهيأها لنفسه على صدره، وتلاعب بالمدافع جوناثان إيفانز وسددها بيمناه أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس الدولي الإسباني دافيد دي خيا (18).

وأدرك الدولي الكولومبي راداميل فالكاو غارسيا التعادل بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لأشلي يونغ (53).

وهو الهدف الأول لفالكاو منذ أكتوبر الماضي.

وأكمل أستون فيلا المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد مهاجمه غابريال اغبونلاهور في الدقيقة 65 بسبب تدخل قوي بحق زميله السابق في أستون فيلا اشلي يونغ.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 32 نقطة مقابل 20 نقطة لأستون فيلا الثاني عشر.

وعزز وست هام يونايتد موقعه في المركز الرابع بتغلبه على ضيفه ليستر سيتي بهدفين نظيفين سجلهما اندي كارول (24) وستيوارت داونينغ (56).

ورفع وست هام يونايتد رصيده إلى 31 نقطة مقابل 10 نقاط لليستر سيتي صاحب المركز الأخير.

واستعاد ساوثمبتون توازنه بعد تعادل و4 هزائم متتالية وحقق فوزا كبيرا على ضيفه ايفتون بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها البلجيكي روميلو لوكاكو (38 خطأ في مرمى فريقه)، والإيطالي غراتسيانو بيليه (65)، والياباني مايا يوشيدا (82).

وصعد ساوثمتبون إلى المركز الخامس برصيد إلى 29 نقطة في المركز الخامس مقابل 21 نقطة لايفرتون العاشر.

وصعد توتنهام إلى المركز السادس بفوزه الصعب على بيرنلي بهدفين لهاري كين (21)، والأرجنتيني اريك لاميلا (35) مقابل هدف لاشلي بارنز (27).

وحقق كوينز بارك رينجرز فوزا ثمينا على ضيفه وست بروميتش البيون بثلاثة أهداف لتشارلي أوستين (24 من ركلة جزاء و48 و86) مقابل هدفين لجوليون ليسكوت (10) والبرتغالي سيلفيستر فاريلا (20).

وخسر هال سيتي أمام سوانسي سيتي بهدف وحيد سجله الكوري الجنوبي سونغ-يوينغ كي في الدقيقة 15.

وتستكمل المرحلة غدا الأحد بلقاءي نيوكاسل مع سندرلاند، وليفربول مع أرسنال.