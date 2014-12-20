برشلونة يسحق قرطبة بخماسية نظيفة

سجل المهاجم الإسباني بدرو رودريجيز هدفا وصنع هدفا وأحرز زميله الأوروغوياني الدولي لويس سواريز أول أهدافه في الدوري الإسباني لكرة القدم، ليقودا فريقهما برشلونة إلى استعادة نغمة الانتصارات في المسابقة بالتغلب على قرطبة 5-صفر، اليوم السبت، في المرحلة السادسة عشرة من المسابقة.

وأنهى برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدف مبكر سجله بدرو في الدقيقة الثانية ليكون هدفه الرابع في المسابقة هذا الموسم، ثم أضاف سواريز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 53 ليكون هدفه الأول في المسابقة هذا الموسم.

وعزز جيرارد بيكيه والأرجنتيني ليونيل ميسي تقدم الفريق بهدفين آخرين في الدقيقتين 80 و82 قبل أن يختتم ميسي التسجيل في المباراة بالهدف الثاني له والخامس للفريق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع ميسي بهذا رصيده إلى 15 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم، ليعزز موقعه في المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة هذا الموسم بفارق عشرة أهداف خلف منافسه العنيد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد.

ورفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق مع منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد الذي تأجلت مباراته في هذه المرحلة بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي تختتم فعالياتها اليوم في المغرب.

وتجمد رصيد قرطبة عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

ولم تكن جماهير برشلونة تحلم ببداية أفضل من هذه البداية التي قدمها فريقها في المباراة، حيث أعلن الفريق عن تفوقه مبكرا وسجل هدف التقدم في الدقيقة الثانية من المباراة.

وجاء الهدف إثر هجمة منظمة للفريق مرر منها إيفان راكيتيتش الكرة إلى داخل منطقة الجزاء ليضع زميله بدرو في مواجهة الحارس، حيث هيأ بدرو الكرة لنفسه بمهارة وسدد الكرة في الشباك على يسار الحارس ليكون هدف التقدم.

وفي الدقيقة السابعة، شن برشلونة هجمة سريعة وصلت منها الكرة إلى أندريس إنييستا في الناحية اليسرى من الملعب ليتقدم بها إلى داخل حدود المنطقة مراوغا الدفاع ثم سدد الكرة ولكنها ذهبت في يد الحارس.

وعاند الحظ سواريز في الدقيقة 11 وحرمه من تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة إثر هجمة منظمة للفريق مرر منها بدرو الكرة إلى خوردي ألبا في الناحية اليسرى ليمررها ألبا بدوره عرضية ويقابلها سواريز بتسديدة مباشرة ولكن الكرة ذهبت خارج القائم.

وواصل برشلونة ضغطه الهجومي مع بعض المحاولات من قرطبة عبر الهجمات المرتدة السريعة التي كاد الجزائري نبيل غيلاس يسجل من إحداها هدف التعادل عندما انطلق بالكرة من منتصف الملعب في الدقيقة 19 ثم سدد الكرة من داخل حدود المنطقة ولكنها في الشباك من الخارج.

كما باغت بورخا غارسيا لاعب قرطبة حارس برشلونة بتسديدة صاروخية من الناحية اليسرى في الدقيقة 26، ولكن الحارس تصدى لها ببراعة وأمسك الكرة على مرتين.

ورد برشلونة بهجمة منظمة سريعة في الدقيقة 34 ليتوغل إنييستا بالكرة داخل منطقة الجزاء، ثم حاول تمريرها إلى سواريز، ولكنها ارتطمت بأحد المدافعين وخرجت إلى ركنية لم تستغل جيدا.

وسدد بدرو كرة مباغتة زاحفة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 36 ولكن الكرة مرت بجوار القائم مباشرة.

وكثف برشلونة هجومه في الدقائق الأخيرة من الشوط، لكنه اصطدم بالدفاع المتكتل لقرطبة لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

واستأنف برشلونة نشاطه الهجومي في الشوط الثاني في مواجهة الدفاع المتكتل من قرطبة، ولم تشهد الدقائق الأولى خطورة حقيقية على المرميين.

ولكن سواريز افتتح سجله التهديفي في الدوري الإسباني وسجل هدف الاطمئنان لبرشلونة في الدقيقة 53 ليتخلص من العقم التهديفي الذي لازمه في مباريات البطولة هذا الموسم منذ انتهاء إيقافه في أواخر أكتوبر الماضي.

وجاء الهدف إثر تمريرة لعبها ميسي من وسط الملعب إلى إنييستا الذي مررها بدوره إلى بدرو في الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء ليلعبها بدرو عرضية زاحفة إلى سواريز المتأهب أمام مرمى الضيوف، حيث هيأ الكرة لنفسه ثم سددها من أسفل الحارس إلى داخل المرمى.

وفرض برشلونة هيمنته على ما تبقى من المباراة بفضل خبرة لاعبيه، واستغل تراجع ضيفه ليسجل ثلاثة أهداف في غضون أقل من ربع ساعة، حيث أحرز جيرارد بيكيه الهدف الثالث للفريق إثر تمريرة من البديل تشافي هيرنانديز الذي أثار النشاط في أداء الفريق بعد نزوله في الشوط الثاني.

وضاعف ميسي محنة الضيوف بتسجيل هدفين في الدقيقتين 82 والأولى من الوقت بدل الضائع لينهي المباراة بخماسية نظيفة لبرشلونة.