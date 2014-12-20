"الكحول" يلقي بالبطل الأميركي فيلبس خلف القضبان

أقر السباح الأميركي مايكل فيلبس الجمعة بأنه مذنب بتهمة القيادة مخمورا لذا، فقد أصدر القضاء الأميركي حكما بسجنه عاما مع وقف التنفيذ و18 شهرا قيد الافراج المشروط، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وتم اعتقال فيلبس (29 عاما) صاحب أكبر عدد ميداليات ذهبية (18)، في 30 من سبتمبر في بالتيمور مسقط رأسه أثناء تجاوزه السرعة المسموح بها، وبنسبة كحوليات في دمه تتجاوز المسموح بها.

وفي السادس من أكتوبر، أوقفه الاتحاد الأميركي للسباحة لمدة ستة أشهر، ولن يتمكن من المشاركة في مونديال كازان بروسيا المقرر في أغسطس 2015.

وأقر السباح أمام الصحافيين بأنه ارتكب "خطأ فادحا"، وأنه يرغب في أن يكون "مستقبله مشرقا أكثر من ماضيه".

ويلزم الحكم السباح بعدم تناول الكحوليات خلال الأشهر الـ18 التي يقضيها قيد الإفراج المشروط.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها فيلبس لهذا الموقف، ففي 2004 تم اعتقاله بتهمة القيادة مخمورا، وصدر بحقه حكم ببقائه 18 شهرا قيد الحرية المشروطة.

كما قرر الفريق الأولمبي الأميركي في 2009 إيقافه بعد أن نشرت له صورة يظهر فيها وهو يدخن الماريغوانا في حفلة.

واعتزل فيلبس المنافسات بعد دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت في لندن 2012 ولكنه أعلن في أبريل الماضي عودته إلى التدريبات استعدادا للمشاركة في الدورة الأولمبية التي تقام في ريو دي جانيرو 2016.