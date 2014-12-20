غوارديولا سعيد بأداء فرقة البايرن

أعرب المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا عن سعادته لما يقدمه فريقه بايرن ميونيخ الألماني هذا الموسم، وذلك بعدما اختتم النادي البافاري النصف الاول بالفوز على مضيفه ماينتس امس الجمعة في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري المحلي.

وقد ودع بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر عام 2014 بفوز قاتل على ماينتس يدين به الى الهولندي اريين روبن.

وبدا النادي البافاري في طريقه للاكتفاء بالتعادل الرابع له هذا الموسم بعدما أن وصلت المباراة الى دقيقتها الاخيرة والنتيجة 1-1 لكن روبن قال كلمته في الوقت القاتل واهدى فريق غوارديولا فوزه الثامن على التوالي والرابع عشر من اصل 17 مباراة.

واظهر بايرن الذي لم يذق طعم الهزيمة في الدوري حتى الآن، انه يتمتع بعزيمة صلبة ولا يستسلم ما سيخوله المنافسة بجدية على ثلاثية الدوري والكأس المحلية التي بلغ دورها الثالث ومسابقة دوري ابطال اوروبا التي تأهل الى دورها الثاني حيث اوقعته القرعة بمواجهة شاختار دانييتسك الاوكراني في اختبار في متناول كتيبة غوارديولا دون أدنى شك.

وعزز النادي البافاري صدارته للدوري وابتعد مؤقتا بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه فولفسبورغ الذي سيكون اول اختبار له في2015 وتحديدا في 30 يناير المقبل، فيما يتقدم بفارق 18 نقطة عن صاحبي المركزين الثالث والرابع بوروسيا مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن.

ولم يذق رجال غوارديولا طعم الهزيمة سوى مرة واحدة هذا الموسم في جميع المسابقات وكانت هامشية في دوري أبطال أوروبا على يد مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي (2-3) في مباراة أكملها بعشرة لاعبين وكان حينها ضامنا لتأهله وصدارة مجموعته بغض النظر عن النتيجة.

وسينهي بايرن النصف الأول من الموسم متقدماً على أقله بفارق 11 نقطة عن اقرب ملاحقيه، وهذا رقم قياسي بفارق النقاط بعد مرور 17 مرحلة على بداية الموسم، محطما الرقم الذي كان يتشاركه مع بوروسيا دورتموند (10 نقاط).

كما عادل بايرن رقمه القياسي من حيث الفارق بين الأهداف المسجلة وتلك التي دخلت مرماه (+37) والذي حققه في موسم 2012-2013 حين توج بثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا.

"عندما نحلل كامل النصف الأول من الموسم، فأنا سعيد جدا جدا"، هذا ما قاله غوارديولا الذي يسافر مع فريقه بعد الأعياد الى القطر لخوض معسكر تحضيري، مضيفا "بغض النظر عن وجهتنا، فنحن نلعب دائما بشغف. يجب أن نحافظ على هدوئنا والاستعداد للنصف الثاني من الموسم، لكنها (الفوز على ماينتس) طريقة جيدة لكي نتمنى للجميع ميلادا مجيدا وعاما سعيدا".